Промокоды Clash Royale на июнь 2026 года
Промокоды Clash Royale позволяют бесплатно получить косметические предметы, баннеры, эмодзи и другие внутриигровые бонусы. В этой статье собраны рабочие коды на июнь 2026 года и инструкция по активации через Supercell ID и Supercell Store.
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Все рабочие промокоды Clash Royale | июнь 2026
Ниже собраны активные промокоды на июнь 2026, полученные из официальных источников. Многие из них дают косметические предметы — эмодзи и баннеры.
(QR-код) — Два 1-звездочных сундука
WHENHOGSFLY! — Эмодзи Поросёнка
TRUSTYTURRET — Эмодзи Героя Мушкетки
(QR-код) — Сундук с 2 звездами
(QR-код) — Эксклюзивный баннер
MINIONHORDE! — Поющий миньон
ROYALEAFFAIR — Новый бейм-стикер
FIREANDICE!! — Декорации баннера Firestorm и Ember Escape
REINABARRIGA — Набор баннера Snoring Dragon
Где и как активировать промокоды Clash Royale
- Запустите Clash Royale и пройдите обучающий этап.
- Нажмите кнопку Menu в правом верхнем углу и выберите Supercell ID.
- Создайте Supercell ID.
- Перейдите в раздел Clash Royale на сайте Supercell Store.
- Авторизуйтесь в аккаунте Supercell ID.
- Прокрутите страницу вниз до раздела «Redeem a Store Code».
- Введите промокод и нажмите Submit.
Какие награды чаще всего встречаются в Clash Royale
В Clash Royale промокоды чаще всего дают косметические предметы: эмодзи, баннеры, стикеры и тематические украшения профиля. Такие награды не влияют на баланс, но позволяют выделиться среди других игроков.
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