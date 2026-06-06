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6 июня, 05:28

Промокоды Clash Royale на июнь 2026 года

Алексей Буланов
Clash Royale.
Фото Google Play
Промокоды Clash Royale позволяют бесплатно получить косметические предметы, баннеры, эмодзи и другие внутриигровые бонусы. В этой статье собраны рабочие коды на июнь 2026 года и инструкция по активации через Supercell ID и Supercell Store.

Ниже собраны активные промокоды на июнь 2026, полученные из официальных источников. Многие из них дают косметические предметы — эмодзи и баннеры.

(QR-код)  — Два 1-звездочных сундука

WHENHOGSFLY!  — Эмодзи Поросёнка

TRUSTYTURRET  — Эмодзи Героя Мушкетки

(QR-код)  — Сундук с 2 звездами

(QR-код)  — Эксклюзивный баннер

MINIONHORDE!  — Поющий миньон

ROYALEAFFAIR  — Новый бейм-стикер

FIREANDICE!!  — Декорации баннера Firestorm и Ember Escape

REINABARRIGA  — Набор баннера Snoring Dragon

Где и как активировать промокоды Clash Royale

  • Запустите Clash Royale и пройдите обучающий этап.
  • Нажмите кнопку Menu в правом верхнем углу и выберите Supercell ID.
  • Создайте Supercell ID.
  • Перейдите в раздел Clash Royale на сайте Supercell Store.
  • Авторизуйтесь в аккаунте Supercell ID.
  • Прокрутите страницу вниз до раздела «Redeem a Store Code».
  • Введите промокод и нажмите Submit.

Какие награды чаще всего встречаются в Clash Royale

В Clash Royale промокоды чаще всего дают косметические предметы: эмодзи, баннеры, стикеры и тематические украшения профиля. Такие награды не влияют на баланс, но позволяют выделиться среди других игроков.

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