Промокоды Clash Royale на июнь 2026 года

Промокоды Clash Royale позволяют бесплатно получить косметические предметы, баннеры, эмодзи и другие внутриигровые бонусы. В этой статье собраны рабочие коды на июнь 2026 года и инструкция по активации через Supercell ID и Supercell Store.

Ниже собраны активные промокоды на июнь 2026, полученные из официальных источников. Многие из них дают косметические предметы — эмодзи и баннеры.

(QR-код) — Два 1-звездочных сундука

WHENHOGSFLY! — Эмодзи Поросёнка

TRUSTYTURRET — Эмодзи Героя Мушкетки

(QR-код) — Сундук с 2 звездами

(QR-код) — Эксклюзивный баннер

MINIONHORDE! — Поющий миньон

ROYALEAFFAIR — Новый бейм-стикер

FIREANDICE!! — Декорации баннера Firestorm и Ember Escape

REINABARRIGA — Набор баннера Snoring Dragon

Где и как активировать промокоды Clash Royale

Запустите Clash Royale и пройдите обучающий этап.

Нажмите кнопку Menu в правом верхнем углу и выберите Supercell ID.

Создайте Supercell ID.

Перейдите в раздел Clash Royale на сайте Supercell Store.

Авторизуйтесь в аккаунте Supercell ID.

Прокрутите страницу вниз до раздела «Redeem a Store Code».

Введите промокод и нажмите Submit.

Какие награды чаще всего встречаются в Clash Royale

В Clash Royale промокоды чаще всего дают косметические предметы: эмодзи, баннеры, стикеры и тематические украшения профиля. Такие награды не влияют на баланс, но позволяют выделиться среди других игроков.