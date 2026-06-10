В Perfect World анонсировали летнее обновление на встрече игроков в Москве

Игроков Perfect World ждет летнее обновление. Релиз апдейта состоится в июле, а главными новинками станут новый регион Восточного континента, улучшение Звездного Диска, новый простой способ получения и улучшения экипировки 9-го ранга. Помимо этого, в обновление войдут множество других изменений.

Издатель и разработчик Astrum Entertainment представляет подробности летнего обновления Perfect World, анонсированного на масштабной встрече игроков в Москве. Более 500 поклонников «Идеального Мира» собрались, чтобы первыми узнать о грядущих нововведениях, которые станут доступны уже в этом июле.

Игроков ожидает регион Цзинсюань на Восточном континенте с новой сюжетной главой, испытаниями и битвами с боссами. Кроме того, будет введена функция улучшения Звездного Диска для персонажей с шестым уровнем Звездной удачи и выше, а также дополнительный способ получения и улучшения экипировки 9-го ранга. Обновление также принесет множество декоративных предметов и других улучшений.

Анонсирование состоялось во время яркой вечеринки в честь «совершеннолетия» игры Perfect World. На встрече гостей также ждали подарки, конкурсы, косплей, викторина с крупными призами и общение с командой игры.

Игра доступна на площадках VK Play и Astrum Play.