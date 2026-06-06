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6 июня, 05:07

Бонус-коды Мир Танков на июнь 2026 (Леста) — танки, золото, премка, стили, декали, резервы и другое

Алексей Буланов
«Мир танков».
Фото tanki.su
Разработчики «Мира Танков» регулярно выпускают бонус-коды с премиумом, резервами, арендной техникой, стилями и другими наградами. В этом материале собраны актуальные коды на июнь 2026 года, инструкция по активации и разбор типичных ошибок.

Зачем нужны бонус-коды

Бонус-коды — самый простой способ получить игровые ценности без вложения реальных денег. Вот что можно получить:

? Премиум аккаунт — от 1 до 7 дней, иногда больше

? Золото — валюта для покупок в магазине

? Личные резервы — бонусы к опыту и серебру

? Арендные танки — прем-техника на 10-14 боёв

? Стили и декали — уникальная косметика

? Боевые задачи — задания с ценными наградами

Основные коды | июнь 2026

MAXMT  — 3 дня премиум-аккаунта

VDAY2026MT  — 1 день ПА + 2D-стиль «Знамя Победы» + 3 надписи «Помним!» + 3 декали «Вечный огонь»

BOOSTERCREWEXP  — 1 резерв +50% к боевому опыту на 1 ч + 1 резерв +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч

CREWFIREFIGHTING  — 5 предбоевых инструкций «Искусство сбивать пламя»

GOLDFORMEDALSK  — Боевые задачи за медали в случайных боях — золото и ценные награды

Арендные танки

25O8UFZMT  — Т-54 первый образец с 100% экипажем на 10 боёв

PAY4YCVMT  — M4A1 Revaloris? с 100% экипажем на 10 боёв

6EW2EJDMT  — Cromwell B с 100% экипажем на 10 боёв

OCVPGTGMT  — Excelsior с 100% экипажем на 10 боёв

BP43P1HMT  — Объект 274а с 100% экипажем на 10 боёв

Коды для вернувшихся игроков

4BACKMIRTANKOV  — 5 танков VIII уровня в аренду на 14 дней + 7 дней ПА + резервы

BACK2TANKI  — 5 танков VIII уровня на 14 дней + 7 дней ПА + резервы

7IGRAMIRTANKOV  — 5 танков VIII уровня на 14 дней + 3 дня ПА + резервы

TANKOCTO  — Для аккаунтов с 500+ боёв, не заходивших 75 дней: за 1 бой — прем-танк VIII уровня

Специальные резервы и задачи

E08CQLQTF8G3UKP  — 3 личных резерва +300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч

TD6P1R7MT3PB7XC  — 3 резерва +50% к опыту на 1 ч + 3 дня ПА + 2D-стиль «Триколор»

ATACIIFREE  — Боевая задача: 2500 чистого опыта ? ATAC II (IX уровень) или 100 000 серебра

SHOTTANK  — Сыграй 1 бой на IV уровне и выше — прем-танк VIII уровня или 11 000 золота на выбор

Коды с ограниченным количеством активаций

6WHF3-CWCKE-KPP3A  — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций

TVVC3-CRKGR-HZD6K  — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций

79TK3-CWXCE-XYXR5  — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций

Что активировать в первую очередь

Если времени мало и хочется взять самое ценное:

  • SHOTTANK — шанс на прем-танк VIII уровня или 11 000 золота за один бой
  • 4BACKMIRTANKOV — 5 арендных танков VIII + 7 дней ПА
  • BACK2TANKI — аналогичный пакет с другим набором техники
  • 7IGRAMIRTANKOV — ещё один набор для вернувшихся
  • TD6P1R7MT3PB7XC — 3 дня ПА + резервы + стиль одним кодом
  • MAXMT — простые 3 дня премиума без условий
  • ATACIIFREE — боевая задача с шансом на танк IX уровня
  • E08CQLQTF8G3UKP — мощные резервы на свободный опыт

Как активировать бонус-ко

  • Через лаунчер: откройте Lesta Games Launcher ? нажмите иконку аккаунта ? «Активировать код Леста» ? введите код.
  • Через сайт: авторизуйтесь на официальной странице активации Lesta Games и вставьте код в поле. Убедитесь, что вы залогинены под нужным аккаунтом.

Почему код не работает

  • Срок действия истёк — следи за обновлениями.
  • Уже активировал этот код — повторная активация невозможна.
  • Не тот регион — коды работают только на RU/RUBY серверах.
  • Опечатка при вводе — особенно часто путают букву О и цифру 0.
  • Условие для новичков — некоторые коды доступны только свежим аккаунтам.
  • Условие для вернувшихся — часть кодов работает только при перерыве от 75+ дней.
  • Лимит активаций исчерпан — код уже разобрали.
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