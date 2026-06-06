Бонус-коды Мир Танков на июнь 2026 (Леста) — танки, золото, премка, стили, декали, резервы и другое
Зачем нужны бонус-коды
Бонус-коды — самый простой способ получить игровые ценности без вложения реальных денег. Вот что можно получить:
? Премиум аккаунт — от 1 до 7 дней, иногда больше
? Золото — валюта для покупок в магазине
? Личные резервы — бонусы к опыту и серебру
? Арендные танки — прем-техника на 10-14 боёв
? Стили и декали — уникальная косметика
? Боевые задачи — задания с ценными наградами
Основные коды | июнь 2026
MAXMT — 3 дня премиум-аккаунта
VDAY2026MT — 1 день ПА + 2D-стиль «Знамя Победы» + 3 надписи «Помним!» + 3 декали «Вечный огонь»
BOOSTERCREWEXP — 1 резерв +50% к боевому опыту на 1 ч + 1 резерв +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч
CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций «Искусство сбивать пламя»
GOLDFORMEDALSK — Боевые задачи за медали в случайных боях — золото и ценные награды
Арендные танки
25O8UFZMT — Т-54 первый образец с 100% экипажем на 10 боёв
PAY4YCVMT — M4A1 Revaloris? с 100% экипажем на 10 боёв
6EW2EJDMT — Cromwell B с 100% экипажем на 10 боёв
OCVPGTGMT — Excelsior с 100% экипажем на 10 боёв
BP43P1HMT — Объект 274а с 100% экипажем на 10 боёв
Коды для вернувшихся игроков
4BACKMIRTANKOV — 5 танков VIII уровня в аренду на 14 дней + 7 дней ПА + резервы
BACK2TANKI — 5 танков VIII уровня на 14 дней + 7 дней ПА + резервы
7IGRAMIRTANKOV — 5 танков VIII уровня на 14 дней + 3 дня ПА + резервы
TANKOCTO — Для аккаунтов с 500+ боёв, не заходивших 75 дней: за 1 бой — прем-танк VIII уровня
Специальные резервы и задачи
E08CQLQTF8G3UKP — 3 личных резерва +300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч
TD6P1R7MT3PB7XC — 3 резерва +50% к опыту на 1 ч + 3 дня ПА + 2D-стиль «Триколор»
ATACIIFREE — Боевая задача: 2500 чистого опыта ? ATAC II (IX уровень) или 100 000 серебра
SHOTTANK — Сыграй 1 бой на IV уровне и выше — прем-танк VIII уровня или 11 000 золота на выбор
Коды с ограниченным количеством активаций
6WHF3-CWCKE-KPP3A — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций
TVVC3-CRKGR-HZD6K — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций
79TK3-CWXCE-XYXR5 — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций
Что активировать в первую очередь
Если времени мало и хочется взять самое ценное:
- SHOTTANK — шанс на прем-танк VIII уровня или 11 000 золота за один бой
- 4BACKMIRTANKOV — 5 арендных танков VIII + 7 дней ПА
- BACK2TANKI — аналогичный пакет с другим набором техники
- 7IGRAMIRTANKOV — ещё один набор для вернувшихся
- TD6P1R7MT3PB7XC — 3 дня ПА + резервы + стиль одним кодом
- MAXMT — простые 3 дня премиума без условий
- ATACIIFREE — боевая задача с шансом на танк IX уровня
- E08CQLQTF8G3UKP — мощные резервы на свободный опыт
Как активировать бонус-ко
- Через лаунчер: откройте Lesta Games Launcher ? нажмите иконку аккаунта ? «Активировать код Леста» ? введите код.
- Через сайт: авторизуйтесь на официальной странице активации Lesta Games и вставьте код в поле. Убедитесь, что вы залогинены под нужным аккаунтом.
Почему код не работает
- Срок действия истёк — следи за обновлениями.
- Уже активировал этот код — повторная активация невозможна.
- Не тот регион — коды работают только на RU/RUBY серверах.
- Опечатка при вводе — особенно часто путают букву О и цифру 0.
- Условие для новичков — некоторые коды доступны только свежим аккаунтам.
- Условие для вернувшихся — часть кодов работает только при перерыве от 75+ дней.
- Лимит активаций исчерпан — код уже разобрали.