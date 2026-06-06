Бонус-коды Мир Танков на июнь 2026 (Леста) — танки, золото, премка, стили, декали, резервы и другое

Разработчики «Мира Танков» регулярно выпускают бонус-коды с премиумом, резервами, арендной техникой, стилями и другими наградами. В этом материале собраны актуальные коды на июнь 2026 года, инструкция по активации и разбор типичных ошибок.

Зачем нужны бонус-коды

Бонус-коды — самый простой способ получить игровые ценности без вложения реальных денег. Вот что можно получить:

? Премиум аккаунт — от 1 до 7 дней, иногда больше

? Золото — валюта для покупок в магазине

? Личные резервы — бонусы к опыту и серебру

? Арендные танки — прем-техника на 10-14 боёв

? Стили и декали — уникальная косметика

? Боевые задачи — задания с ценными наградами

Основные коды | июнь 2026

MAXMT — 3 дня премиум-аккаунта

VDAY2026MT — 1 день ПА + 2D-стиль «Знамя Победы» + 3 надписи «Помним!» + 3 декали «Вечный огонь»

BOOSTERCREWEXP — 1 резерв +50% к боевому опыту на 1 ч + 1 резерв +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций «Искусство сбивать пламя»

GOLDFORMEDALSK — Боевые задачи за медали в случайных боях — золото и ценные награды

Арендные танки

25O8UFZMT — Т-54 первый образец с 100% экипажем на 10 боёв

PAY4YCVMT — M4A1 Revaloris? с 100% экипажем на 10 боёв

6EW2EJDMT — Cromwell B с 100% экипажем на 10 боёв

OCVPGTGMT — Excelsior с 100% экипажем на 10 боёв

BP43P1HMT — Объект 274а с 100% экипажем на 10 боёв

Коды для вернувшихся игроков

4BACKMIRTANKOV — 5 танков VIII уровня в аренду на 14 дней + 7 дней ПА + резервы

BACK2TANKI — 5 танков VIII уровня на 14 дней + 7 дней ПА + резервы

7IGRAMIRTANKOV — 5 танков VIII уровня на 14 дней + 3 дня ПА + резервы

TANKOCTO — Для аккаунтов с 500+ боёв, не заходивших 75 дней: за 1 бой — прем-танк VIII уровня

Специальные резервы и задачи

E08CQLQTF8G3UKP — 3 личных резерва +300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч

TD6P1R7MT3PB7XC — 3 резерва +50% к опыту на 1 ч + 3 дня ПА + 2D-стиль «Триколор»

ATACIIFREE — Боевая задача: 2500 чистого опыта ? ATAC II (IX уровень) или 100 000 серебра

SHOTTANK — Сыграй 1 бой на IV уровне и выше — прем-танк VIII уровня или 11 000 золота на выбор

Коды с ограниченным количеством активаций

6WHF3-CWCKE-KPP3A — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций

TVVC3-CRKGR-HZD6K — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций

79TK3-CWXCE-XYXR5 — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций

Что активировать в первую очередь

Если времени мало и хочется взять самое ценное:

SHOTTANK — шанс на прем-танк VIII уровня или 11 000 золота за один бой

4BACKMIRTANKOV — 5 арендных танков VIII + 7 дней ПА

BACK2TANKI — аналогичный пакет с другим набором техники

7IGRAMIRTANKOV — ещё один набор для вернувшихся

TD6P1R7MT3PB7XC — 3 дня ПА + резервы + стиль одним кодом

MAXMT — простые 3 дня премиума без условий

ATACIIFREE — боевая задача с шансом на танк IX уровня

E08CQLQTF8G3UKP — мощные резервы на свободный опыт

Как активировать бонус-ко

Через лаунчер: откройте Lesta Games Launcher ? нажмите иконку аккаунта ? «Активировать код Леста» ? введите код.

Через сайт: авторизуйтесь на официальной странице активации Lesta Games и вставьте код в поле. Убедитесь, что вы залогинены под нужным аккаунтом.

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