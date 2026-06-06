Stalcraft X (Сталкрафт) — промокоды на июнь 2026
Промокоды в Stalcraft X помогают бесплатно получить премиум, снаряжение, оружие, аптечки, материалы и другие полезные предметы для выживания. В этой подборке собраны актуальные коды на июнь 2026 года, которые могут пригодиться как новичкам, так и опытным игрокам.
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Все рабочие промокоды для Сталкрафт
В таблице ниже представлены все коды, которые действуют на данный момент и могут быть активированы в разных странах. Некоторые предназначены для конкретных регионов (EU, NA, ASIA, RU).
SCXOFFICIAL — Базовый приветственный бонус для новичка
SCX-YEAR-SUMMARY-2025 — Бесплатные награды
SCX-WINTER2025-WELCOME — Бесплатные награды
SCX-WELCOME-ZONE — Дробовик «Shorty» + патроны + аптечки
SCX-STEAM-3RD-ANNIVERSARY — Бесплатные награды
SCX-YOUTUBE-100K — Бесплатные награды
Как активировать коды в Сталкрафт
Сделать это довольно легко:
- Войдите в игру и нажмите кнопку «Esc» для перехода в основное меню.
- Кликните на имя своего профиля в правом верхнем углу.
- Нажмите на кнопку «Активировать промокод» или «Активировать приветственный бонус».
- В появившемся текстовом поле введите код и нажмите «Активировать».
Альтернативные способы получения бонусов в Сталкрафте
- Ежедневные и еженедельные задания: подходите к курьеру (NPC) с отметкой конверта и нажмите «K».
- Twitch Drops: смотрите стримы по Stalcraft X на Twitch и получайте специальные бонусы.
- Реферальная система: зарегистрируйтесь по реферальной ссылке и получите набор для выживания — бронекостюм, ПП, дробовик, премиум-подписку на неделю, 500 обменной валюты, аптечки, патроны, артефакты и контейнер для артефактов.
Коды не активируются: что делать
- Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода.
- Повторная активация: проверьте, не использовали ли вы уже этот код.
- Истёк срок действия: большинство промокодов действуют ограниченный отрезок времени.
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