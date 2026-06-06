Stalcraft X (Сталкрафт) — промокоды на июнь 2026

Промокоды в Stalcraft X помогают бесплатно получить премиум, снаряжение, оружие, аптечки, материалы и другие полезные предметы для выживания. В этой подборке собраны актуальные коды на июнь 2026 года, которые могут пригодиться как новичкам, так и опытным игрокам.

В таблице ниже представлены все коды, которые действуют на данный момент и могут быть активированы в разных странах. Некоторые предназначены для конкретных регионов (EU, NA, ASIA, RU).

SCXOFFICIAL — Базовый приветственный бонус для новичка

SCX-YEAR-SUMMARY-2025 — Бесплатные награды

SCX-WINTER2025-WELCOME — Бесплатные награды

SCX-WELCOME-ZONE — Дробовик «Shorty» + патроны + аптечки

SCX-STEAM-3RD-ANNIVERSARY — Бесплатные награды

SCX-YOUTUBE-100K — Бесплатные награды

Как активировать коды в Сталкрафт

Сделать это довольно легко:

Войдите в игру и нажмите кнопку «Esc» для перехода в основное меню.

Кликните на имя своего профиля в правом верхнем углу.

Нажмите на кнопку «Активировать промокод» или «Активировать приветственный бонус».

В появившемся текстовом поле введите код и нажмите «Активировать».

Альтернативные способы получения бонусов в Сталкрафте

Ежедневные и еженедельные задания: подходите к курьеру (NPC) с отметкой конверта и нажмите «K».

Twitch Drops: смотрите стримы по Stalcraft X на Twitch и получайте специальные бонусы.

Реферальная система: зарегистрируйтесь по реферальной ссылке и получите набор для выживания — бронекостюм, ПП, дробовик, премиум-подписку на неделю, 500 обменной валюты, аптечки, патроны, артефакты и контейнер для артефактов.

Коды не активируются: что делать