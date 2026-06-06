Промокоды для Escape from Tarkov на июнь 2026 года
Рабочие промокоды «Тарков» | июнь 2026
ju20fu2620idfh88 — Бесплатные награды
WILDHUNT — Бесплатные награды
ELVISVISTA — Бесплатные награды
USETHETAPE — Несколько видов скотча и лент
ONEMILLIONPLUS — 1 000 000 рублей
PAY2WIN — Бесплатные награды
OEFT7THBDAY — Бесплатные награды
WINTERISHERE — Бесплатные награды
LIGHTSOUT — Бесплатные награды
SCAVYBOI — Виски, Алёнка, 2 болта, 2 гайки, шнур, CALOK-B, топливо и 50 000 рублей
GOONSQUAD — 2 куска скотча KEKTAPE, 2 болта, упаковка сахара, CALOK-B, топливо и 50 000 монет
Как активировать промокод «Тарков»
- Перейдите на страницу для ввода кодов Escape from Tarkov и войдите в свою учетную запись.
- После выберите опцию «Активировать промокод» после входа в систему.
- Введите код в текстовое поле и нажмите «Активировать», чтобы получить награды.
- Теперь награды вы найдете в разделе «Специальные сообщения» внутри игры.
Где искать новые промокоды Tarkov
Новые коды для Escape from Tarkov чаще всего появляются во время стримов разработчиков, специальных ивентов, распродаж и крупных обновлений. Также бонусы могут публиковаться в официальных соцсетях Battlestate Games. Поэтому список стоит проверять регулярно: часть кодов работает ограниченное время.