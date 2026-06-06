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6 июня, 04:51

Промокоды для Escape from Tarkov на июнь 2026 года

Алексей Буланов
Escape from Tarkov.
Фото Steam
Escape from Tarkov остается одним из главных extraction-шутеров, где любая полезная мелочь может пригодиться в рейде. Промокоды помогают бесплатно получить валюту, расходники, материалы и другие бонусы. Ниже собраны актуальные коды для «Таркова» на июнь 2026 года, а также короткая инструкция по их активации.

Рабочие промокоды «Тарков» | июнь 2026

ju20fu2620idfh88 — Бесплатные награды

WILDHUNT — Бесплатные награды

ELVISVISTA — Бесплатные награды

USETHETAPE — Несколько видов скотча и лент

ONEMILLIONPLUS — 1 000 000 рублей

PAY2WIN — Бесплатные награды

OEFT7THBDAY — Бесплатные награды

WINTERISHERE — Бесплатные награды

LIGHTSOUT — Бесплатные награды

SCAVYBOI — Виски, Алёнка, 2 болта, 2 гайки, шнур, CALOK-B, топливо и 50 000 рублей

GOONSQUAD — 2 куска скотча KEKTAPE, 2 болта, упаковка сахара, CALOK-B, топливо и 50 000 монет

Как активировать промокод «Тарков»

  • Перейдите на страницу для ввода кодов Escape from Tarkov и войдите в свою учетную запись.
  • После выберите опцию «Активировать промокод» после входа в систему.
  • Введите код в текстовое поле и нажмите «Активировать», чтобы получить награды.
  • Теперь награды вы найдете в разделе «Специальные сообщения» внутри игры.

Где искать новые промокоды Tarkov

Новые коды для Escape from Tarkov чаще всего появляются во время стримов разработчиков, специальных ивентов, распродаж и крупных обновлений. Также бонусы могут публиковаться в официальных соцсетях Battlestate Games. Поэтому список стоит проверять регулярно: часть кодов работает ограниченное время.

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