Промокоды Genshin Impact на июнь 2026

Промокоды Genshin Impact помогают бесплатно получить камни истока, мору, материалы усиления и другие полезные ресурсы. Новые коды обычно появляются во время обновлений, трансляций и специальных событий. Ниже собраны актуальные промокоды Геншин Импакт на июнь 2026 года.

Ниже указаны все промокоды, которые всё ещё действуют и могут быть активированы в разных регионах:

YMYD76U85Z1U — Мора и материалы прокачки (появился 27 мая)

NMI20MAJGIBP — 20 камней истока и 160 жеодов (появился 25 мая)

OHOHONIOCOLE — 30 камней истока и расходники (появился 19 мая)

MageNicolesPuzzle — 30 камней истока и расходники (появился 16 мая)

PFY1S40I88T9 — 60 камней истока (появился 9 мая)

PSCA8NL4ZSPD — 60 камней истока (появился 30 марта)

GENSHINGIFT — 50 камней истока и опыт героя ?3 (действует периодически)

Как активировать промокоды в Genshin Impact

Для получения бонусов выполните следующие действия:

Достигните как минимум 10-го ранга приключений.

Перейдите на страничку активации промокодов на официальном сайте игры.

Войдите в свой аккаунт.

Выберите регион и укажите никнейм своего персонажа.

Введите промокод в соответствующее поле.

Войдите в игру и возьмите награду, просмотрев свою почту.

Как часто выходят новые промокоды Genshin Impact

Чаще всего новые промокоды Genshin Impact появляются перед крупными обновлениями, во время официальных трансляций HoYoverse и в рамках временных событий. Обычно такие коды действуют недолго, поэтому лучше активировать их сразу после появления.

Промокоды не активируются: что делать

Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода.

Повторная активация: проверьте, не активировали ли вы этот код ранее.

Истёк срок действия: большинство промокодов действуют ограниченный отрезок времени.