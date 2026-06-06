Промокоды Genshin Impact на июнь 2026
Действующие промокоды Геншин Импакт
Ниже указаны все промокоды, которые всё ещё действуют и могут быть активированы в разных регионах:
YMYD76U85Z1U — Мора и материалы прокачки (появился 27 мая)
NMI20MAJGIBP — 20 камней истока и 160 жеодов (появился 25 мая)
OHOHONIOCOLE — 30 камней истока и расходники (появился 19 мая)
MageNicolesPuzzle — 30 камней истока и расходники (появился 16 мая)
PFY1S40I88T9 — 60 камней истока (появился 9 мая)
PSCA8NL4ZSPD — 60 камней истока (появился 30 марта)
GENSHINGIFT — 50 камней истока и опыт героя ?3 (действует периодически)
Как активировать промокоды в Genshin Impact
Для получения бонусов выполните следующие действия:
- Достигните как минимум 10-го ранга приключений.
- Перейдите на страничку активации промокодов на официальном сайте игры.
- Войдите в свой аккаунт.
- Выберите регион и укажите никнейм своего персонажа.
- Введите промокод в соответствующее поле.
- Войдите в игру и возьмите награду, просмотрев свою почту.
Как часто выходят новые промокоды Genshin Impact
Чаще всего новые промокоды Genshin Impact появляются перед крупными обновлениями, во время официальных трансляций HoYoverse и в рамках временных событий. Обычно такие коды действуют недолго, поэтому лучше активировать их сразу после появления.
Промокоды не активируются: что делать
Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода.
Повторная активация: проверьте, не активировали ли вы этот код ранее.
Истёк срок действия: большинство промокодов действуют ограниченный отрезок времени.