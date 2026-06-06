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6 июня, 04:57

Промокоды Genshin Impact на июнь 2026

Алексей Буланов
Genshin Impact.
Фото Epic Games
Промокоды Genshin Impact помогают бесплатно получить камни истока, мору, материалы усиления и другие полезные ресурсы. Новые коды обычно появляются во время обновлений, трансляций и специальных событий. Ниже собраны актуальные промокоды Геншин Импакт на июнь 2026 года.

Ниже указаны все промокоды, которые всё ещё действуют и могут быть активированы в разных регионах:

YMYD76U85Z1U  — Мора и материалы прокачки (появился 27 мая)

NMI20MAJGIBP  — 20 камней истока и 160 жеодов (появился 25 мая)

OHOHONIOCOLE  — 30 камней истока и расходники (появился 19 мая)

MageNicolesPuzzle  — 30 камней истока и расходники (появился 16 мая)

PFY1S40I88T9  — 60 камней истока (появился 9 мая)

PSCA8NL4ZSPD  — 60 камней истока (появился 30 марта)

GENSHINGIFT  — 50 камней истока и опыт героя ?3 (действует периодически)

Как активировать промокоды в Genshin Impact

Для получения бонусов выполните следующие действия:

  • Достигните как минимум 10-го ранга приключений.
  • Перейдите на страничку активации промокодов на официальном сайте игры.
  • Войдите в свой аккаунт.
  • Выберите регион и укажите никнейм своего персонажа.
  • Введите промокод в соответствующее поле.
  • Войдите в игру и возьмите награду, просмотрев свою почту.

Как часто выходят новые промокоды Genshin Impact

Чаще всего новые промокоды Genshin Impact появляются перед крупными обновлениями, во время официальных трансляций HoYoverse и в рамках временных событий. Обычно такие коды действуют недолго, поэтому лучше активировать их сразу после появления.

Промокоды не активируются: что делать

Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода.

Повторная активация: проверьте, не активировали ли вы этот код ранее.

Истёк срок действия: большинство промокодов действуют ограниченный отрезок времени.

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