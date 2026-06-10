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Сегодня, 21:30

ESforce и BetBoom анонсируют подробности BetBoom Битвы Чемпионов: Сплит #4

Алексей Буланов
Анонс BetBoom Битва Чемпионов: Сплит #4.
Фото ESforce Holding

Киберспортивный холдинг ESforce совместно с Федерацией компьютерного спорта России анонсируют подробности первого турнира серии BetBoom Битва Чемпионов по дисциплине «Мир танков» в 2026 году. BetBoom Битва Чемпионов: Сплит #4 пройдет с 18 июня по 6 сентября. В рамках турнира будет разыгран крупный призовой фонд — 24 283 000 рублей. Эксклюзивным беттинг-партнером события выступает букмекерская компания BetBoom.

Турнир стартует с четырехдневного этапа открытых квалификаций, которые пройдут с 18 по 21 июня. По итогам данного этапа 4 коллектива присоединятся к командам третьего дивизиона и продолжат борьбу в групповой стадии.

Далее с 23 июня по 13 августа пройдет групповой этап, где в каждом дивизионе между 8 командами состоятся матчи в формате BO7 по системе Round Robin в 2 круга.

По итогам групповой стадии и закрытых квалификаций, в которых примут участие команды всех трех дивизионов, определятся четыре сильнейших коллектива. Они встретятся в Финале турнира, где разыграют титул чемпиона «BetBoom Битва Чемпионов: Сплит #4» и слот на турнир «BetBoom Кубок Чемпионов».

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