Раскрыта дата релиза Doom: The Dark Ages

Разработчики Doom: The Dark Ages показали новый геймплей игры.



Главная тема ролика — это боевка, опирающаяся на элементы ближнего боя и детальные настройки сложности. Кроме того, были показаны самые разные локации — от далеких миров в космосе до адских пейзажей. Разумеется, авторы проекта расхваливали и другие его аспекты: захватывающий сюжет, саундтрек и ощущения от геймплея.

Но самое главное — это наконец-то объявленная дата релиза. Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года.