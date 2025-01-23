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Раскрыта дата релиза Doom: The Dark Ages

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото id Software

Разработчики Doom: The Dark Ages показали новый геймплей игры.


Главная тема ролика — это боевка, опирающаяся на элементы ближнего боя и детальные настройки сложности. Кроме того, были показаны самые разные локации — от далеких миров в космосе до адских пейзажей. Разумеется, авторы проекта расхваливали и другие его аспекты: захватывающий сюжет, саундтрек и ощущения от геймплея.

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Но самое главное — это наконец-то объявленная дата релиза. Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года.

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