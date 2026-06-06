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6 июня, 05:25

Промокоды Free Fire на июнь 2026 года

Алексей Буланов
Free Fire.
Фото Google Play

Промокоды Free Fire — быстрый способ получить бесплатные скины, золото, алмазы, ваучеры на оружие и редкие бандлы. В этой подборке собраны актуальные коды «Фри Фаер» на июнь 2026 года, а также отдельные варианты для ваучеров, бандлов и лутбоксов.

Промокоды действуют ограниченное время и позволяют активировать различные бонусы — от скинов и эмоток до монет и алмазов.

F8S3D7F4G1H5J9K2 — Бесплатные награды

F5H9J1K8L4P2O6I3 — Бесплатные награды

F2Q7W1E5R9T3Y6U4 — Бесплатные награды

F4Q8W2E6R1T5Y9U3 — Бесплатные награды

F1L5P9O3I7U2Y4T8 — Бесплатные награды

F9S2D6F3G7H1J4K8 — Бесплатные награды

UPQ7X5NMJ64V — Бесплатные награды

FFCBRAXQTS9S — Бесплатные награды

HGFDER67TYUJ — Бесплатные награды

XTYB98UHGFVC — Бесплатные награды

FFSGT7KNFQ2X — Бесплатные награды

FFYNC9V2FTNN — Бесплатные награды

NPTF2FWXPLV7 — Бесплатные награды

FFSKTX2QF2N5 — Бесплатные награды

NPTF2FWSPXNK — Бесплатные награды

FPUS5XQ2TNZK — Бесплатные награды

FF4MTXQPFDZ9 — Бесплатные награды

FH6J8K2L5ZH5 — Бесплатные награды

FX5C2V7B9N2G — Бесплатные награды

F1A2S3D4F5G2 — Бесплатные награды

XF4S9KCW7KY2 — Бесплатные награды

FFSGT9KNQXT6 — Бесплатные награды

FFDMNQX9KGX2 — Бесплатные награды

GSX2T7KNFQ2X — Бесплатные награды

FFWC8THANVQS — Бесплатные награды

FFAN8THQN5PS — Бесплатные награды

FFMTYQPXFGX6 — Бесплатные награды

Коды на ваучеры Free Fire в июне 2026

CONGRATZ2MIL — Элитный пропуск и попадание в ТОП бесплатно

ZH6CDBXFDSPN — Парашют Head Hunting в подарок с купоном

FFSLA4AKBEKK — Игровой персонаж Алок в подарок

Коды на бандлы и лутбоксы Free Fire в июне 2026

Бандлы, лутбоксы и алмазы в Фри Фаер — это комплекты внутриигровых предметов, которые можно приобрести за алмазы или получить через промо-акции.

GYXKT8UFBBSF — Набор Phantom Bear

Как активировать промокоды Free Fire

  • Зайдите на официальную страницу игры Free Fire.
  • Авторизуйтесь через Google, VK или доступный сервис.
  • Введите рабочий код в поле на странице.
  • Нажмите кнопку подтверждения.
  • Награды попадут на склад в Free Fire.

Почему промокоды Free Fire могут не работать

Коды Free Fire часто имеют срок действия, региональные ограничения и лимит активаций. Если промокод не сработал, проверьте, не была ли допущена ошибка при копировании, а также убедитесь, что код подходит для вашего региона и аккаунта.

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