Промокоды Standoff 2 на июнь 2026
Промокоды Standoff 2 позволяют бесплатно получить кейсы, временные скины, граффити и другие внутриигровые награды. В статье собраны актуальные коды на июнь 2026 года, а также простая инструкция по их активации.
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Рабочие промокоды для Standoff 2
В списке ниже перечислены все коды, которые действуют на данный момент и могут быть активированы в самых разных регионах мира.
GOODWEEKENDS — Бесплатные награды
NJ5FUE3DTYVY — ST M4 Revival на 24 часа (возможно, лимит активаций исчерпан)
Как получить дополнительные коды
Большинство разработчиков мобильных игр публикуют новые промокоды на своих страничках в социальных сетях. Заглядывайте на Discord-сервер и YouTube-канал авторов Standoff 2 — они нередко размещают там новые бонусы.
Как активировать коды в Standoff 2
- Войдите в игру.
- Перейдите в меню инвентаря, кликнув по иконке «пистолета» в левой части экрана.
- Откройте раздел «Shop» (Магазин) ? вкладка «Promocode» (Промокод).
- Введите код и нажмите «Apply» (Применить).
Где появляются новые промокоды Standoff 2
Новые промокоды Standoff 2 чаще всего публикуют в официальных соцсетях, Discord-сообществе, YouTube-канале игры и во время киберспортивных активностей. Иногда коды привязаны к событиям и работают только короткий период.
Коды не активируются: что делать
- Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода.
- Повторная активация: проверьте, не использовали ли вы уже этот код.
- Истёк срок действия или исчерпан лимит активаций.
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