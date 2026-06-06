Промокоды Standoff 2 на июнь 2026

Промокоды Standoff 2 позволяют бесплатно получить кейсы, временные скины, граффити и другие внутриигровые награды. В статье собраны актуальные коды на июнь 2026 года, а также простая инструкция по их активации.

Рабочие промокоды для Standoff 2

В списке ниже перечислены все коды, которые действуют на данный момент и могут быть активированы в самых разных регионах мира.

GOODWEEKENDS — Бесплатные награды

NJ5FUE3DTYVY — ST M4 Revival на 24 часа (возможно, лимит активаций исчерпан)

Как получить дополнительные коды

Большинство разработчиков мобильных игр публикуют новые промокоды на своих страничках в социальных сетях. Заглядывайте на Discord-сервер и YouTube-канал авторов Standoff 2 — они нередко размещают там новые бонусы.

Как активировать коды в Standoff 2

Войдите в игру.

Перейдите в меню инвентаря, кликнув по иконке «пистолета» в левой части экрана.

Откройте раздел «Shop» (Магазин) ? вкладка «Promocode» (Промокод).

Введите код и нажмите «Apply» (Применить).

Где появляются новые промокоды Standoff 2

Новые промокоды Standoff 2 чаще всего публикуют в официальных соцсетях, Discord-сообществе, YouTube-канале игры и во время киберспортивных активностей. Иногда коды привязаны к событиям и работают только короткий период.

Коды не активируются: что делать