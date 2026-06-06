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6 июня, 05:21

Промокоды для Brawl Stars на гемы и скины (июнь 2026)

Алексей Буланов
Brawl Stars.
Фото Google Play
Промокоды Brawl Stars — это специальные комбинации, которые позволяют получить бесплатные гемы, косметические предметы и другие бонусы. Разработчики и авторы контента периодически публикуют такие коды во время событий, обновлений и промо-акций.
  • Запустите игру и найдите кнопку «Магазин» в левом верхнем углу.
  • Прокрутите вправо до самого конца, пока не увидите кнопку «Код автора». Нажмите на неё.
  • Введите промокод в пустое поле и получите награду.
  • Если ничего не происходит, попробуйте поменять страну с помощью VPN (Канада, США, Франция или Великобритания).

Действующие промокоды для Brawl Stars

BOBAPARTYYY — Случайное количество гемов

7KDFK32TR39 — Случайное количество гемов

OLK754JKDP2 — Случайное количество гемов

CXZJD231F — Случайное количество гемов

WAVM476OPR — Случайное количество гемов

ED147SKJF — Случайное количество гемов

KFJU47563JE — Случайное количество гемов

ADSK527DE — Случайное количество гемов

DEER SKIN — Случайное количество гемов

FISH EYE — Случайное количество гемов

SAKURASPIKE! — Случайное количество гемов

ITSSUSHITIME — Случайное количество гемов

ZH8SJDF1 — 30 гемов

23FNQUS4 — 50 гемов

SUMMERFEST — 250 гемов

64KIAL27 — Случайное количество гемов

GDSYFD61 — Случайное количество гемов

KOMDDK82 — Случайное количество гемов

ALLFORLOVE14 — 25 гемов

WinterIsComing2022 — 100 гемов

BrightApril2022 — 200 гемов

I love supercell — 30 гемов

wonderbrad — Случайное число гемов

WithZack — Случайное число гемов

R3dknight — Случайное число гемов

Rey — Случайное число гемов

RADICAL — Случайное число гемов

Brawl Stars Lex — Случайное число гемов

Kairos — Случайное число гемов

FullFrontage — Случайное число гемов

Cory — Случайное число гемов

Madalin — Случайное число гемов

METAL BULL 2021 — 50 гемов (только для игроков из Азии, смените страну через VPN на Китай)

Работают ли старые коды Brawl Stars

Некоторые старые коды Brawl Stars могут оставаться активными дольше обычного, но гарантировать их работу нельзя. Часть бонусов зависит от региона, а часть ограничена по количеству активаций. Если код не сработал, проверьте написание и условия получения награды.

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