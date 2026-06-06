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6 июня, 05:04

Промокоды Warface на июнь 2026

Алексей Буланов
Warface.
Фото Epic Games
Warface регулярно получает пин-коды с оружием, ускорителями, кредитами и временным снаряжением. Такие бонусы помогают быстрее прокачиваться, тестировать новые пушки и получать больше ресурсов за матчи. Ниже собраны актуальные промокоды Warface на июнь 2026 года.

Пин-код — особое цифро-буквенное сочетание, введя которое игрок получит ряд полезных внутриигровых плюшек. Наиболее часто встречаются промокоды, активирующие премиум-возможности и позволяющие зарабатывать значительно больше опыта и варбаксов (местной валюты).

Главный недостаток наиболее распространённых типов промокодов — их можно активировать всего лишь один раз. Удача всегда была на стороне самых быстрых.

Оружие

PLAYWARFACE — MP-443 Grach навсегда

XOCOD0I6AF — DP-12 на 3 дня

CTF9WVN9IYSS8FGUON0C — Катана «Якудза» на 3 дня

X8I59NTW0J2W6FMAWTY0 — Нож-бабочка «Фобос» на 3 дня

WPO2H0F35BZKEC6VJMML — CZ 75 Czechmate Parrot «Стужа» на 3 дня

HE5HQH6M0PPHHD47O7EZ — CZ 75-Auto «Камыш» на 7 дней

701OKXSD5B88VLGALYZA — FN FAL DSA-58 «Импульс» на 15 дней

IH1HZNJOP8O0PWCZPEZ1 — QSZ-92 «Карбон» на 7 дней

7G9YID8VB44RTPB6A8QR — HCAR «Якудза» на 1 день

LWR1P239U90RERGIM76X — Золотая AX308 навсегда

NZZO3JV6EMUVWWG34ZBV — CDX-MC Kraken «Синдикат» на 1 день

NUUX3BRDEVFA91A94BOI — SIG Sauer P226 C «Магма» на 1 день

4Z6RCNBZGTK7FOU2VE77 — Mossberg 500 Custom «Магма» на 7 дней

MZ8JA74O24GIZS6AMRX — ACR «Магма» на 30 дней

1O77GXVQPMZE7AX6NRGY — H&K MP5A5 Custom «Галактика» на 15 дней

Q2CSLR599EV4QV7QZ4CY — Remington R11 RSASS «Радиация» на 7 дней

Снаряжение

524428354V — Open Cup Helmet на 3 дня

GS75IMXCQGU42VTCA5ZC — Боевое снаряжение на 30 дней

YTQGG633G68IELTTE78T — Снаряжение «Атлас» на 7 дней

97A1JABIQIGM03WFEX9C — Снаряжение «Спектр» (Гамма) навсегда

HB2JUHVYCVKEOEATMZ3N — Элитное снаряжение второй модели на 1 день

ESK1VTVH3VWDU3UXF1B7 — Снаряжение «Армагеддон» на 15 дней

Ускорители

MNC4EGLWNTUJN918M83I — Ускоритель варбаксов на 1 день

F01CGJGTMUYRGGK5V3B6 — Ускоритель опыта на 1 день

S7RVAQC1XV3FGT46330R — Ускоритель поставок на 1 день

1JW0KVR7402O809K71V7 — ВИП-ускоритель на 1 день

01P4OEECQ8AF7G3TRU47 — ВИП-ускоритель на 7 дней

4TAJG0LYDNWLN9DWU34I — ВИП-ускоритель на 30 дней

RBGPKYZRPCK19UQMCZQT — Улучшенный ВИП-ускоритель на 1 день

SDJ8VVRZ4MARBVFRAS12 — Улучшенный ВИП-ускоритель на 15 дней

Кредиты

ZIYDQBBNQCXNGDASEBY — 1 000 кредитов

6O7HEXC1IRTG7KLTJD36 — 2 500 кредитов

JN826AOAZXDXLZNU3C4T — 5 000 кредитов

Случайная награда

87ZMV7XNU6KEB41OVXEI — Случайная награда

G2SRWYWBNORD5JWY3178 — Случайная награда

NS4SMNVYB3ALB5V1H21P — Случайная награда

IGTQR48EPN4CDFLLFS47 — Случайная награда

UVYPOJGYJ4QQHDICU2Y — Случайная награда

PlayStation 4 / Xbox One

18HF7Z59IOBK8NXU7TMB — Золотая M16A3 Custom навсегда

U09ESY1NG6ITV7C3P4O7 — Комплект оружия «Драконоборец» на 7 дней

FLM971OC0J31X00R3FUR — Элитное снаряжение на 15 дней

NFWAFTIVQEF7Y2F2SWPH — Комплект ускорителей на 30 дней

DX1IV86RZTCO6HCE1LGG — 5 000 кредитов

5FG482V3O8C8KJ8JXYPX — 10 000 кредитов

Где активировать пин-коды

Ввод промокодов осуществляется на официальном сайте игры в соответствующем разделе. Если удача отвернулась от вас, вы всегда можете зарегистрироваться по специальной ссылке и гарантированно получить не менее ценный подарок.

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