Демоверсию Onimusha: Way of the Sword скачали больше миллиона раз

Разработчики из Capcom поделились успехами свежего проекта в духе экшен-приключения — демоверсию игры скачали уже больше 1 миллиона раз.

В демоверсии игрокам доступно 30 минут контента без переноса прогресса в полную версию. Разработчики получили ценные отзывы, которые помогут улучшить финальную версию экшена.

Onimusha: Way of the Sword выйдет 25 сентября 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series с полным переводом на русский язык (текст и озвучка). При этом распространение игры в России ограничено.