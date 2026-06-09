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Сегодня, 13:30

Демоверсию Onimusha: Way of the Sword скачали больше миллиона раз

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Onimusha: Way of the Sword.
Фото PlayStation

Разработчики из Capcom поделились успехами свежего проекта в духе экшен-приключения — демоверсию игры скачали уже больше 1 миллиона раз.

В демоверсии игрокам доступно 30 минут контента без переноса прогресса в полную версию. Разработчики получили ценные отзывы, которые помогут улучшить финальную версию экшена.

Onimusha: Way of the Sword выйдет 25 сентября 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series с полным переводом на русский язык (текст и озвучка). При этом распространение игры в России ограничено.

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