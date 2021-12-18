В Москве вручают премию «Голос спорта»

Глава ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков поприветствовал гостей торжественной церемонии вручения III Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта», проходящей в здании Олимпийского комитета России.

— Премия проводится уже в третий раз, и это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что идея ее создания нашла отклик в профессиональном сообществе, а миссия Ассоциации спортивных комментаторов оказалась успешной. Сегодня в Олимпийском комитете России собрались профессионалы своего дела, благодаря которым мы не просто любим спорт, а любим спорт смотреть и слушать. Особенно в те моменты, когда выступают и побеждают наши, российские спортсмены. У комментаторов есть особая привилегия, обусловленная спецификой профессии — они первыми сообщают о всех значимых событиях с участием наших спортсменов и команд на крупных международных соревнованиях.

Именно вы формируете отношение огромной телеаудитории болельщиков к происходящим спортивным событиям. Поэтому на вас лежит огромная ответственность. Каждое слово, мнение, оценочное суждение, высказанное в эфире, имеет большое значение как с точки зрения восприятия болельщиками итогового результата, так и для спортсменов, тренеров, специалистов — всех тех людей, кто работает на этот результат, вкладывая в него силы, знания и душу. Для того, чтобы в вашей профессии добиться успеха, нужно обладать множеством качеств и, безусловно, талантом. Предположу, что попасть в команду спортивных комментаторов не менее сложно, чем спортсмену отобраться на Олимпийские игры! — зачитал поздравление Позднякова глава пресс-службы ОКР Константин Выборнов.

Премия «Голос Спорта» учреждена и проводится уже в третий раз российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России. В нынешнем году будут названы лучшие в 16 номинациях.