В ночь с 27 на 28 марта состоится бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок супертяжеловесов пройдет в Гибралтаре.

Начало боя будет зависеть от завершения остальных боев вечера бокса. Бой между 41-летним Поветкиным и 32-летним Уайтом в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Поединок начнется после полуночи, 28 марта, примерно с 0.15 до 1.45 — по московскому времени.

41-летний Поветкин (39 боев, 36 побед, 2 поражения и 1 ничья) взял верх над 32-летним Уайтом (29 боев, 27 побед, 2 поражения) в первом поединке 22 августа 2020 года. Александр выиграл нокаутом в пятом раунде и стал обладателем пояса временного чемпиона WBC в тяжелом весе. С тех пор реванш несколько раз переносили, одна из причин — Александр в конце 2020-го переболел коронавирусной инфекцией.

26 марта прошла процедура взвешивания Поветкина и Уайта. Россиянин оказался легче британца на 8 килограммов. Поветкин — 104 кг, Уайт — 112 кг.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт (длительность раундов — по 3 минуты) в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).

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