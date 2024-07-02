Тейтум согласовал новый контракт с «Бостоном». Сделка станет крупнейшей в истории НБА

Тейтум подпишет с «Селтикс» контракт на 314 миллионов долларов

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум договорился о новом пятилетнем контракте с клубом.

По информации ESPN, согласшение с 26-летним американцем будет рассчитано на 314 миллионов долларов, включая опцию игрока и трейд-кикер. Сделка станет крупнейшей в истории НБА.

Тейтум с 2017 года выступает за «Бостон». В сезоне-2023/24, который стал чемпионским для «Селтикс», он сыграл в 74 матчах, набирая в среднем по 26,9 очка, 8,1 подбора и 4,9 передачи.