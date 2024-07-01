Обвиненный в домашнем насилии Портер подпишет контракт с «Клипперс»

Защитник Кевин Портер подпишет двухлетний контракт с «Клипперс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По его информации, в соглашении предусмотрена опция игрока на второй сезон.

24-летний Портер был отчислен из «Оклахомы» перед сезоном-2022/23 после нападения на свою девушку — баскетболистку Кисре Гондрезик. Он признал себя виновным. На данный момент игрок выполняет предписание суда.

Прошлый сезон Портер провел в ПАОКе, в среднем набирая 22 очка, 9,8 подбора и 6,8 результативной передачи.