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Обвиненный в домашнем насилии Портер подпишет контракт с «Клипперс»

Руслан Минаев
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Защитник Кевин Портер подпишет двухлетний контракт с «Клипперс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По его информации, в соглашении предусмотрена опция игрока на второй сезон.

24-летний Портер был отчислен из «Оклахомы» перед сезоном-2022/23 после нападения на свою девушку — баскетболистку Кисре Гондрезик. Он признал себя виновным. На данный момент игрок выполняет предписание суда.

Прошлый сезон Портер провел в ПАОКе, в среднем набирая 22 очка, 9,8 подбора и 6,8 результативной передачи.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
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