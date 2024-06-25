«Миннесота» продлит контракт с главным тренером Финчем на 4 года

«Миннесота» приняла решение продлить контракт с главным тренером команды Крисом Финчем, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб подпишет с 54-летним специалистом новое соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2027/28.

Финч возглавляет «Миннесоту» с 2021 года. Под его руководством команда выходила в плей-офф НБА в трех последних сезонах.

В сезоне-2023/24 «Тимбервулвз» дошли до финала Западной конференции, что является лучшим показателем клуба в истории.