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Сегодня, 01:26

«Миннесота» продлит контракт с главным тренером Финчем на 4 года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Миннесота» приняла решение продлить контракт с главным тренером команды Крисом Финчем, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб подпишет с 54-летним специалистом новое соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2027/28.

Финч возглавляет «Миннесоту» с 2021 года. Под его руководством команда выходила в плей-офф НБА в трех последних сезонах.

В сезоне-2023/24 «Тимбервулвз» дошли до финала Западной конференции, что является лучшим показателем клуба в истории.

БК Миннесота Тимбервулвз
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