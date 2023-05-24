«Бостон» обыграл «Майами» и сократил отставание в серии
«Бостон» на выезде переиграл «Майами» (116:99) в четвертом матче полуфинальной серии НБА. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Хит».
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл — 33 очка и 11 подборов.
Пятый матч состоится 26 мая. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Полуфинал
Четвертый матч
«Майами» — «Бостон» — 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28)
М: Батлер (29), Винсент (17), Калеб Мартин (16).
Б: Тейтум (33 + 11 подборов), Браун (17), Уайт (16), Г. Уильямс (14).
Счет в серии: 3-1.
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