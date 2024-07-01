Харден продлил контракт с «Клипперс» на два года

Защитник Джеймс Харден продлил контракт с «Клипперс».

34-летний американец заключил новое соглашение с командой из Лос-Анджелеса до конца сезона-2025/26, по которому заработает 70 миллионов долларов.

Также у баскетболиста будет право заблокировать любой обмен со своим участием до конца сезона-2024/25.

Харден выступает за «Клипперс» с октября 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 16,6 очка, 8,5 передачи и 5,1 подбора за игру.