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Сегодня, 01:37

Харден продлил контракт с «Клипперс» на два года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник Джеймс Харден продлил контракт с «Клипперс».

34-летний американец заключил новое соглашение с командой из Лос-Анджелеса до конца сезона-2025/26, по которому заработает 70 миллионов долларов.

Также у баскетболиста будет право заблокировать любой обмен со своим участием до конца сезона-2024/25.

Харден выступает за «Клипперс» с октября 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 16,6 очка, 8,5 передачи и 5,1 подбора за игру.

БК Лос-Анджелес Клипперс
Джеймс Харден
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