В рамках проекта "Диалог на равных" молодежи расскажут о воркауте

Федеральное агентство по делам молодежи запускает новый проект "Диалог на равных". В его рамках будут проводиться регулярные встречи-дискуссии по следующим направлениям: "Молодежь: глобализация, вызовы времени", "Карьера и социальный лифт", "Предпринимательство", "Лидерство", "Soft skills", "Культура, lifestyle", "Благотворительность, третий сектор", "Новое образование", "Publicity и СМИ", "Интернет, digital, технологии", "Экономика".

Этим проектом в ведомстве намерены на примере успешных и известных людей продемонстрировать молодежи, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в самых разных сферах в любой части страны. К участию в проекте планируется привлечь более 114 тыс. студентов.

12 сентября в рамках проекта состоится встреча основателя компании "Кенгуру про", президента Федерации воркаута Максима Попова с учащимися московских вузов. Он расскажет, как реализовать себя в современной России и добиться успеха на примере собственной компании – мирового лидера по производству оборудования для воркаута (workout).

Встреча с Поповым пройдет на базе Государственного университета управления (Рязанский проспект, 99) в 12:00.