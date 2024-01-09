16-летний чемпион пляжных игр по воркауту погиб в автокатастрофе

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в автокатастрофе, сообщает ТАСС.

О смерти 16-летнего спортсмена рассказал его отец Андрей Батяев. По его словам, ДТП произошло на трассе М-5 за 80 километров от города Октябрьский.

Сообщается, что авария случилась 8 января. Батяев управлял автомобилем, которые приобрел за день до ДТП. Он не справился с управлением. Также в его машине находился 14-летний подросток, который выжил, но получил серьезные травмы.