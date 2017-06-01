Сергей Шляпников: "Спиридонов сам принял решение пропустить Мировую лигу"

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников назвал причины, по которым в составе команды на Мировую лигу отсутствуют Алексей Спиридонов и Дмитрий Мусэрский. Также он отметил, что у Дмитрия Ильиных проблемы со здоровьем.

– Мы с Алексеем Спиридоновым разговаривали, – цитирует "БИЗНЕС Online" Шляпникова. – Сначала от него было получено согласие, что он будет выступать в квалификации к ЧМ-2018. Но "Енисей" завершил чемпионат 23 апреля, и держать себя в игровом тонусе до 14 мая было сложно. Алексей сказал, что хотел бы помочь сборной, находясь в хорошей форме. А после такого большого перерыва это было бы сложно. Тем более, возраст дает о себе знать. Это было его решение, он честно признался.

– Почему Дмитрий Ильиных не играл в квалификационном турнире?

– У него рецидив травмы случился уже в Эстонии, поэтому мы не смогли его задействовать.

– Дмитрий Мусэрский в этом сезоне не сыграет в сборной?

– С Дмитрием есть договоренность, что он пропускает этот год, залечивает травмы, болячки, восстанавливается и отдыхает. В следующем сезоне он сыграет в полном объеме, на всех соревнованиях.