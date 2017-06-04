Сергей Шляпников: "Россия рано поверила в победу над Болгарией"

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников подчеркнул, что одной из причин поражения в матче Мировой лиги против Болгарии (2:3) стала нехватка опыта и стабильности. Россияне победили в двух сетах, но затем проиграли три подряд.

- Команда молодая, рано поверили в победу. Такой фактор мог сработать, - цитирует "Р-Спорт" Шляпникова. - Будем разбираться. Стабильности пока нет. Нужно стабилизировать работу на элементах, подладить прием, чтобы не допускать ошибки.

У нас есть проблема с игрой на приеме, и она вылезла в самый неудобный момент. Мы перестали доводить мяч, пошли высокие передачи, и нам было тяжело атаковать. С этого все началось. Команда функционально устала, прием разладился, а забивать на высоких мячах было сложно. Вот и все.

По сегодняшней игре нужно было переламывать ход матча. Надо было находить в себе силы, не сваливаться на простой волейбол, который читала команда-соперник. Для нас это пища для размышления. Мы говорили о том, что у нас есть проблема с либеро. И она осталась. Две несильные подачи Цветана Соколова - дает нам право выбора приема, но мы не довели эти мячи как следует. Команде в целом не хватило качества приема.