Екатерина Гамова: "Участвую в тренировочном процессе юниорок, общаюсь, делюсь своим опытом"

Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова в интервью "СЭ" отметила, что старается помогать главному тренеру юниорской сборной Александру Карикову. Спортсменка стала куратором женских команд, после чего юниорки завоевали золото и серебро чемпионата Европы, а также выиграли бронзу на чемпионате мира.

– Катя, вы, наверное, чувствуете себя талисманом? Три выезда – три медали.

– Я уже слышала об этом, но не думаю, что дело только во мне. Быть в такой команде очень приятно. И если чем-то действительно удается помогать, то это здорово.

– Какие у вас функции в сборной?

– Я участвую в тренировочном процессе, общаюсь, делюсь своим опытом.

– Что делаете на тренировках?

– Подсказываю некоторые технические моменты, говорю, как правильно делать те или иные элементы. По мере возможностей стараюсь во всем помогать Александру Карикову – главному тренеру команды.

– На установках перед игрой слово берете?

– Перед играми проходят собрания, на которых говорится о тактике, обращается внимания на некоторые технические нюансы. Каждый тренер дает напутствие команде, в том числе, и я. Рассказываю, например, как лучше заводить себя эмоционально. Вспоминаю примеры из своей карьеры. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Екатерины Гамовой