11:17 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Волейбол

Женская сборная России опустилась на пятую строчку рейтинга ФИВБ

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Женская сборная России опустилась на пятую строчку рейтинга Международной федерации волейбола (ФИВБ), информирует официальный сайт организации. Напомним, команда в четвертьфинале Олимпиады в Рио уступила команде Сербии. Лидирует сборная Китая, ставшая на Играх чемпионом. 

Рейтинг ФИВБ

 

Женщины

1 (3). Китай – 328

2 (1). США – 305

3 (6). Сербия – 262

4 (2). Бразилия – 230

5 (4). РОССИЯ – 218

6 (5). Япония – 178

7 (11). Голландия – 148

8 (8). Италия – 130

9 (7). Доминиканская Республика – 111

10 (9). Корея – 100

10 (12). Аргентина – 100 

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