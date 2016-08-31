Женская сборная России опустилась на пятую строчку рейтинга ФИВБ

Женская сборная России опустилась на пятую строчку рейтинга Международной федерации волейбола (ФИВБ), информирует официальный сайт организации. Напомним, команда в четвертьфинале Олимпиады в Рио уступила команде Сербии. Лидирует сборная Китая, ставшая на Играх чемпионом.
Рейтинг ФИВБ
Женщины
1 (3). Китай – 328
2 (1). США – 305
3 (6). Сербия – 262
4 (2). Бразилия – 230
5 (4). РОССИЯ – 218
6 (5). Япония – 178
7 (11). Голландия – 148
8 (8). Италия – 130
9 (7). Доминиканская Республика – 111
10 (9). Корея – 100
10 (12). Аргентина – 100