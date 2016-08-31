Женская сборная России опустилась на пятую строчку рейтинга ФИВБ

Женская сборная России опустилась на пятую строчку рейтинга Международной федерации волейбола (ФИВБ), информирует официальный сайт организации. Напомним, команда в четвертьфинале Олимпиады в Рио уступила команде Сербии. Лидирует сборная Китая, ставшая на Играх чемпионом.

Рейтинг ФИВБ

Женщины

1 (3). Китай – 328

2 (1). США – 305

3 (6). Сербия – 262

4 (2). Бразилия – 230

5 (4). РОССИЯ – 218

6 (5). Япония – 178

7 (11). Голландия – 148

8 (8). Италия – 130

9 (7). Доминиканская Республика – 111

10 (9). Корея – 100

10 (12). Аргентина – 100