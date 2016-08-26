Игорь Ермилин: "Продажа автомобиля за Игры-2016 - просто материализация денежного эквивалента"

Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин заявил, что продажа российской синхронисткой, олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро, автомобиля, подаренного ей за победу на Играх-2016, не является чем-то крамольным. В четверг один из автомобилей BMW Х6, которые были вручены золотым призерам летних Игр-2016, был выставлен на продажу на популярном сайте по продаже автомобилей. Продавец сообщил, что это автомобиль члена сборной России по синхронному плаванию.

– Думаю, олимпийская чемпионка в состоянии содержать такой автомобиль, – цитирует "Р-Спорт" Ермилина. – Но, возможно, у нее нет прав, либо он ей попросту не нужен. Да, это подарок, признание, но при этом всего лишь материальный предмет. Не вижу ничего крамольного в том, что девушка продает машину. Это просто материализация денежного эквивалента, которым данный автомобиль изначально являлся.

Стоимость содержания автомобиля зависит от интенсивности его эксплуатации. К примеру, около 60 тысяч рублей в год может уйти на топливо, до 10 тысяч – на техосмотр, небольшую сумму в несколько тысяч составит страховка. Но самое дорогое – это платные парковки, если мы говорим о Москве. Только на них можно потратить около 120 тысяч в год.