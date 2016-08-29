Алла Шишкина: "Нас всех задел свист в адрес Ефимовой"

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина в интервью "СЭ" подчеркнула, что разговоры о том, что китаянки подтянулись к российским спортсменкам ходят уже много лет. Шишкина отметила, что сложные международные отношения не отразились на сборной России по синхронному плаванию.

– Перед Играми в Рио сильно переживали, что вас могут опередить? Ходили разговоры, что конкурентки-китаянки сильно подтянулись.

– Такие разговоры ходят перед всеми соревнованиями уже много лет. Причем порой наши соперницы в интервью говорят: "Все, порвем русских". Мы же, наоборот, ведем себя тихо, скромно. Собака лает – караван идет.

– Правильно понимаю, что сложные международные отношения на сборной по синхронному плаванию не отразились?

– С украинками у меня отличные отношения. Гуляли вместе после Игр в Рио. Они меня часто в гости приглашают. В нашем виде спорта в принципе нет такой проблемы. Очень жалко Ефимову, которую освистали. Нас всех это задело. Как будто нам свистят. Ощущение, грубо говоря, что освистали русских, а не отдельную спортсменку.

Хотя я, как эмоциональный человек, действительно опасалась, что будут освистывать. Меня, наверное, это еще больше бы разозлило. Но нас так поддерживали! Причем все страны! И это было… (Дмитрий СИМОНОВ)