Менеджер сборной Кореи уволился из-за инцидента со скрытыми камерами в женской раздевалке

Менеджер сборной Кореи по плаванию Джеон Тхэк Ан уволился в связи с расследованием по поводу установки скрытой камеры в женской раздевалке команды, информирует Reuters. Накануне появилась информация, что корейский участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро подозревается в установке скрытой камеры в женской раздевалке в 2013 году. Полиция начала расследование. Отметим, что Джеон Тхэк Ан являлся тренером сборной Кореи с 2008 года, а менеджером стал в 2012 году.

- Как менеджер, руководящий командой, я чувствую себя ответственным за то, что произошел такой позорный инцидент, - отметил Джеон Тхэк Ана. - Надеюсь, что правда будет раскрыта в самое ближайшее время, а тренеры со спортсменами не пострадают.