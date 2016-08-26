Лохте из-за скандала потерял трех спонсоров, но нашел нового партнера

Американский пловец Райан Лохте на фоне скандала с ложными показаниями в Бразилии не только теряет личных спонсоров, но и приобретает их. Напомним, он во время Олимпиады в Рио солгал по поводу нападения на него и троих его партнеров по сборной США по плаванию, чтобы скрыть факт своего неподобающего поведения. Спортивное сообщество осудило Лохте, а три спонсора отказались от контрактов с ним. Однако он подписал соглашение с новым партнером. Им стала компания Pine Bros.

– Мы все совершаем ошибки, но редко они выходят на первые полосы, – цитирует AFP генерального директора компании Райдера Макдауэлла. – Лохте хороший парень, который много работал с благотворительными организациями. Я уверен, что наши клиенты поддержат наше решение заключить с ним соглашение. Ему нужно дать второй шанс.