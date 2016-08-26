11:16 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Плавание

Лохте из-за скандала потерял трех спонсоров, но нашел нового партнера

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Американский пловец Райан Лохте на фоне скандала с ложными показаниями в Бразилии не только теряет личных спонсоров, но и приобретает их. Напомним, он во время Олимпиады в Рио солгал по поводу нападения на него и троих его партнеров по сборной США по плаванию, чтобы скрыть факт своего неподобающего поведения. Спортивное сообщество осудило Лохте, а три спонсора отказались от контрактов с ним. Однако он подписал соглашение с новым партнером. Им стала компания Pine Bros.

– Мы все совершаем ошибки, но редко они выходят на первые полосы, – цитирует AFP генерального директора компании Райдера Макдауэлла. – Лохте хороший парень, который много работал с благотворительными организациями. Я уверен, что наши клиенты поддержат наше решение заключить с ним соглашение. Ему нужно дать второй шанс.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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diolym

Нашел нового партнера. Со старым расстался без слёз. Прям как Грег Луганис. Или Боря Моисеев.

16:03

AlCapone

Мне кажется, производители алкоголя и дверных ручек выстроятся в очередь к Лохте. Будут его своей продукцией снабжать

11:57

shpasic

Лохте - это судьба

11:21

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