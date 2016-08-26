Американский пловец Райан Лохте будет вызван в Бразилию для дачи показаний в министерстве юстиции страны по делу о его ограблении во время Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает Fox News. Отметим, что спортсмен может отказаться и не приехать в Бразилию, за что не будет наказан. Но в подобном случае американец не сможет заключить с судом сделку о признании вины.

Ранее НОК США сообщил, что четверо пловцов американской сборной были ограблены в ночь на 14 августа в Рио-де–Жанейро. Согласно распространенной информации, Гуннар Бенц, Джек Конгер, Лохте и Джеймс Фейген направлялись в Олимпийскую деревню после вечеринки. Такси, в котором ехали атлеты, было остановлено вооруженными людьми, которые представились сотрудниками полиции. Преступники якобы потребовали у спортсменов деньги и другие личные вещи.

Позднее выяснилось, что спортсмены не были ограблены, а заплатили за порчу имущества на автозаправке. Полиция Рио-де-Жанейро выдвинула против Лохте и Фейгена обвинение в даче ложных показаний. Бенц и Конгер, находившиеся с подозреваемыми в момент инцидента, не были привлечены к ответственности, так как не давали показаний в полиции. НОК США и Ассоциация плавания США, а также участники инцидента извинились за произошедшее.

18 августа стало известно, что бразильский суд принял решение, запрещающее Лохте и его товарищу по сборной Фейгену покидать территорию южноамериканской страны до окончания расследования. При этом, как выяснилось позднее, шестикратный олимпийский чемпион Лохте вылетел в США еще в понедельник. На следующий день Фейген достиг договоренности со следствием и смог покинуть Бразилию при условии, что он сделает пожертвование бразильскому благотворительному фонду в размере 11 тысяч долларов.