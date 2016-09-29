Стефания Елфутина: "В плане эмоций Олимпиада дала даже больше, чем я хотела"

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в парусном спорте Стефания Елфутина подчеркнула в интервью "СЭ", что получила удовлетворение от выступления в Рио-де-Жанейро. При этом она подчеркнула: эмоции на Играх были противоположные тем, которые она ожидала.

– В плане эмоций эта медаль дала вам то, чего хотели? - вопрос Елфутиной.

– Даже больше. Причем эмоции были тотально противоположные тем, которых я ожидала. И мне это нравилось. Если бы все пошло по задуманному сценарию, это было бы слишком предсказуемо. А так я открыла себя с другой стороны. Сложная ситуация помогла лучше узнать саму себя.

– Имеете в виду то, что удалось выдержать моральный пресс, который с каждой гонкой усиливался?

– Вот в этом не сомневалась. Я немного о другом. Вплоть до последнего предстартового дня я была очень веселая, приветливая, общительная. Я люблю такое состояние, но понимаю, что на соревнованиях мне нужно другое.

– Злость?

– Не совсем. Я должна быть в танке, в тоннеле, в котором не видно ничего, кроме цели. Боялась, что не выйду на такое состояние. Ведь неизвестно, что для этого нужно делать. Но просыпаюсь в день первой гонки, а у меня "дзинь" – тоннель сам выстроился за ночь. Чувствовала колоссальный контроль. Откуда это взялось? Ведь организм не знает, что такое Олимпийские игры. Ему все равно. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Елфутиной