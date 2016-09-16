Владлена Бобровникова: "Полуфинал с Норвегией – игра всей моей жизни"

Олимпийская чемпионка, гандболистки клуба "Ростов-Дон" и сборной России Владлена Бобровникова подчеркнула, что в первый день после победы финале Рио-2016 не могла поверить в успех.

– Хорошо помните ваш первый день после олимпийской победы? - вопрос Бобровниковой.

– Этот день ни на что не похож, этот день – не такой, как вчера. Первый день после победы я не верила, что это случилось со мной. Хотелось себя ущипнуть: проснись, Влада! Но какое же было счастье, когда в голову приходила мысль: это не сон, это реальность. Мы как только все проснулись, сразу стали с девочками делиться друг с другом этими эмоциями – так много их было!

– Если закрываете глаза, что видите?

– Победу в овертайме над Норвегией. Это игра всей моей жизни, самая запоминающаяся в карьере. Меня до этого часто спрашивали: а какая игра самая-самая? Я отвечала: она у меня впереди. Но когда мы вырвали ту победу, поняла: вот оно. Закрываю глаза, вспоминаю те эмоции, как упала без сил на поле, как расплакалась, как не хватало дыхания. Невероятные чувства – и смех, и слезы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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