Анна Вяхирева: "Круче всего было в Кремле. Путин с нами даже пообщался"

Гандболистка сборной России Анна Вяхирева отметила, что очень устала от внимания, которая она получает после победы на Олимпиаде в Рио. По словам спортсменки, ей очень понравилось в Кремле на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

– Господи, вы просто не представляете, как я устала, – цитирует "Р-Спорт" Вяхиреву. - Мне кажется, от последних дней я устала чуть ли не больше, чем от самой Олимпиады – столько внимания обрушилось. До сих пор выспаться не могу, мне постоянно хочется спать. Хотя, чего скрывать, мы сами хотели этого внимания.

Круче всего было, конечно, в Кремле. Я когда увидела свою машину (BMW X6), то просто обалдела. Я же такого раньше никогда не видела и в таком не сидела. Я не первый год вожу, но когда погнала машину в Новогорск, то у меня реально тряслись ручки. Так что ехала медленно-медленно, чтобы без приключений.

В Кремле еще было здорово, что Президент с нами даже пообщался, молодец он. Мы ему мячик подарили, фото общее сделали. Прикольно, что он вообще неприкасаемый! Когда с ним девочки-гимнастки фотографировались, одна такая только руку потянула, а охранники уже тут как тут. Так что они рядом просто встали.

Я уже начинаю привыкать. За последний месяц на меня только в инстаграме больше пяти тысяч человек подписалось, а комментариев сколько приходит... Раньше я редко что-то выкладывала, а теперь приходится чаще – люди постоянно пишут, просят выложить новые фото. Представляешь, мне даже пишут "Выходи за меня", "Хочу от тебя детей", "Я влюбился в тебя" и все такое. Веселые у нас люди. Нет, на это я не отвечаю, конечно.