Мутко - про судейский скандал на Олимпиаде: "Оба в трусах, а проиграли Олимпийские игры"

Министр спорта России Виталий Мутко напомнил про судейский скандал на Олимпиаде в Рио в соревнованиях по вольной борьбе, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Большой скандал был в борьбе. Монгол разделся до трусов. Он его мял, мял, а отдали другому. Оба в трусах, а проиграли Олимпийские игры, - сказал Мутко.

Напомним, монгол Мандахнаран Ганзоригийн в схватке за бронзу в категории до 65 кг встречался с Ихтиером Наврузовым из Узбекистана. В конце схватки счет был 7:6 в пользу Ганзоригийна. Его команда уже начала праздновать успех, а побеждающий монгол буквально стал бегать от соперника. По правилам уклонение от поединка штрафуется одним баллом. В итоге в конце схватки на табло загорелся счет 7:7.

После долгих споров тренеры Ганзоригийна разделись прямо на ковре и отказались покидать его. Победа же была присуждена узбекскому борцу со счетом 8:7. После этого поединка трое судей были отстранены за подозрительную манеру судейства.