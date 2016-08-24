Михаил Мамиашвили: "У Тражуковой останется разочарование от своего выступления"

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что борец вольного стиля Инна Тражукова не выложилась на сто процентов во время выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По мнению Мамиашвили, у Тражуковой останется разочарование от своего выступления.

– Я никогда не смирюсь и не соглашусь с теми, чей девиз "главное не победа, а участие", – подчеркнул Мамиашвили. – Нужно остыть и сказать: "Да, я могла выиграть". Я уверен, у Инны Тражуковой останется чувство разочарования после ее поражения и последующего инцидента с президентом федерации спортивной борьбы Михаилом Мамиашвили. Я сам прошел через большой ковер. Иногда бывает трудно, но главный тренер всегда вбивал нам в мозг – если болит рука или нога – потом пожалеем. Все жалобы после финального свистка. У Тражуковой были все возможности, чтобы победить. (Сергей ФИШ)