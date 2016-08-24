Михаил Мамиашвили: "У Тражуковой останется разочарование от своего выступления"

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что борец вольного стиля Инна Тражукова не выложилась на сто процентов во время выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По мнению Мамиашвили, у Тражуковой останется разочарование от своего выступления.
– Я никогда не смирюсь и не соглашусь с теми, чей девиз "главное не победа, а участие", – подчеркнул Мамиашвили. – Нужно остыть и сказать: "Да, я могла выиграть". Я уверен, у Инны Тражуковой останется чувство разочарования после ее поражения и последующего инцидента с президентом федерации спортивной борьбы Михаилом Мамиашвили. Я сам прошел через большой ковер. Иногда бывает трудно, но главный тренер всегда вбивал нам в мозг – если болит рука или нога – потом пожалеем. Все жалобы после финального свистка. У Тражуковой были все возможности, чтобы победить. (Сергей ФИШ)
Дилан
прав. у аленей и баборабов опять культ дырки. рабы
01:20 25 августа
Блок
Почему же по футболу наша сборная "транзитом" пролетает вот уж 25 лет
00:43 25 августа
Flamenco
Действительно финал нужно выигрывать любой ценой!!! Девиз "Главное не победа, а участие" - это для холопов...
17:36 24 августа
AL83
Слов нет. Вот они мужики на букву м. Обратите внимание ни один человек еще четко не сказал что мамишвили подонок т.к. только подонок может бить женщин. Это аксиома для нормальных людей. А эти мямли типа Тарпищева и Лебзяка это просто смешно, посмотрел бы я на них если бы их дочерей побили прилюдно и поунижали.
17:15 24 августа
Крутой тренер
Вот именно, в своё время этим дебилам мозги отбили, теперь они своим подопечным. Одно слово ДЕДОВЩИНА!
17:05 24 августа