Владимир Морозов: "Никто так и не объяснил, за что я оказался в "черном списке"

Лидер Кубка мира Владимир Морозов подчеркнул, что ему до сих пор никто не принес извинений после ситуации в возможным отстранением от участия в Олимпийских играх-2016. В Рио россиянин не попал в финал ни на одной из своих коронных дистанций.

– Сергей Шубенков, действующий чемпион мира в барьерном беге, тоже собирался судиться. Но потом выяснилось, что максимальный выигрыш будет в лучшем случае такой же, как и затраты на юристов.

– Ничего себе. В любом случае, сначала я поговорю с людьми здесь, потом – в Америке. Посмотрим, что они скажут. Передо мной за всю эту историю никто даже не извинился. Более того, никто так и объяснил, как и за что я оказался в "черном списке". С моей стороны ситуация выглядела так: кто-то что-то сказал, и на этом основании меня хотят лишить Олимпийских игр. Бред!

Неприятную новость мне сообщил кто-то из федерации. А потом каждый день – как горки. Утром говорят, что все нормально, ФИНА дает добро, вечером оказывается, что МОК категорически против, и позиция кардинально меняется. И так две недели. На этом потерял все эмоции. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Морозова