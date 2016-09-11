Бывший гендиректор ВАДА недоволен отношением МОК к организации

Бывший гендиректор ВАДА Дэвид Хауман считает, что организации нужно жестче отстаивать свою позицию в вопросе борьбы с допингом. Он не приветствует намерения МОК реформировать ВАДА после серии допинговых скандалов, в том числе с участием российских спортсменов.

– Я уже давно говорил о том, что нужно как-то создать целостную систему борьбы с допингом, – цитирует Insidethegames Хаумана. – Но не в той форме, на которой настаивает МОК. Он хочет, кажется, сохранить контроль, а не обеспечить полную независимость ВАДА. Вероятно, это обусловлено позицией ВАДА по отношению к России. Никто не спросил, чем именно недоволен МОК в работе ВАДА. МОК поддерживал новый кодекс ВАДА, который был принят в 2015 году. В чем проблема? ВАДА провело расследование в соответствии с кодексом и обнаружила ужасающие свидетельства работы допинговой системы в России, которая напоминает ту, что была в Восточной Германии. Существует борьба между теми, кто хочет видеть ВАДА в качестве служебного органа, и теми, кто хочет видеть в нем регулятора. Мы в тупике.