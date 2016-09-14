Миша Алоян: "С Лебзяком обошлись некрасиво"

Призер двух Олимпийских игр Миша Алоян в интервью "Известиям" выразил мнение, что Александр Лебзяк должен продолжить работу в должности главного тренера национальной команды. 8 сентября состоялось расширенное заседание исполкома Федерации бокса России, на котором было вынесено решение о непродлении контракта с Лебзяком. Сам специалист с таким вердиктом абсолютно не согласен, так как считает, что качественно делал свою работу и не видит поводов не продлевать с ним трудовое соглашение. Более того, тренер планирует обжаловать это решение на ближайшем заседании Федерации бокса. Примечательно, что организация признала выступление национальной сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро удовлетворительным – медальный план на соревнования был выполнен (одно золото, одно серебро и три бронзы).

– Александр Борисович – замечательный специалист, – подчеркнул Алоян. – Это заслуженный боксер и квалифицированный тренер, прекрасно разбирающийся в боксе. Он давал мне свободу на тренировках, не препятствовал в занятиях с личным тренером, за что я ему очень благодарен. Я бы хотел, чтобы он остался у руля сборной. Что касается его отстранения – я не в курсе, что происходит внутри федерации. Спортсмены должны выходить на ринг и показывать результат. Кто будет тренером – решать не нам. С нами по таким вопросам не консультируются. Скажу лишь, что считаю, что решение о продлении или непродлении контракта с Александром Борисовичем было бы правильнее принимать в его присутствии. Надо было собраться всем вместе, все обсудить, прийти к единому мнению. А то, что произошло, – нелегитимно. Некрасиво это как-то.