Сабликова и Здрахалова помогли Ворониной с тренировками перед Олимпиадой

Тренер-механик сборной России по конькобежному спорту Роман Данилов отметил, что россиянке Наталье Ворониной перед Олимпиадой с тренировками помогли чешки Мартина Сабликова и Никола Здрахалова. Воронина единственная из женской сборной России по многоборью выступит на Играх.

– Непросто, конечно, ей в такой ситуации, – цитирует "Р-Спорт" Данилова. – Были у нее слезы на глазах на одной из тренировок, потому что осталась здесь без всех. Мы договорились с чешской командой и Мартина Сабликова, Никола Здрахалова взяли ее к себе, и вместе они потренировались.

Также Воронина осталась без тренера: Павел Абраткевич, которого не допустили до Олимпийских игр, консультирует спортсменку по скайпу.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018