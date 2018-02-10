09:32 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Сабликова и Здрахалова помогли Ворониной с тренировками перед Олимпиадой


Тренер-механик сборной России по конькобежному спорту Роман Данилов отметил, что россиянке Наталье Ворониной перед Олимпиадой с тренировками помогли чешки Мартина Сабликова и Никола Здрахалова. Воронина единственная из женской сборной России по многоборью выступит на Играх.

– Непросто, конечно, ей в такой ситуации, – цитирует "Р-Спорт" Данилова. – Были у нее слезы на глазах на одной из тренировок, потому что осталась здесь без всех. Мы договорились с чешской командой и Мартина Сабликова, Никола Здрахалова взяли ее к себе, и вместе они потренировались.

Также Воронина осталась без тренера: Павел Абраткевич, которого не допустили до Олимпийских игр, консультирует спортсменку по скайпу.

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