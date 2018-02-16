Конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу Олимпиады в Пхенчхане

Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 5 000 метров. Первой стала голландка Эсме Виссер, серебро – у чешки Мартины Сабликовой.
Коньки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
5 000 м
1. Эсме Виссер (Голландия) – 6.50,23
2. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.51,85
3. Наталья ВОРОНИНА (Россия) – 6.53,98
4. Аннук ван дер Вейден (Голландия) – 6.54,17
5. Ивана Блонден (Канада) – 6.59,38
6. Изабелла Уэйдеманн (Канада) – 6.59,88
martys
ОАР-овцы -- гоу хоум Ураааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!! Очередная доза цветмета для родной страны!!!!!!!!! Богатеет наша родина... Шабашники -- гастарбелофлажники хоть какую--то пользу приносят ОАР!!!!________________Напомните, сколько медалей у Украины, и на каком она месте в командном зачете?
18:15 16 февраля
Platinum1991
Поздравляем конькобежку Наталью Воронину с бронзой ОИ-2018 на дистанции 5000 м! Очень рады этому успеху! Желаем вам больших спортивных достижений и радовать нас новыми победами! Американцы не поставили нас на колени в политике и в экономике, не поставят и в СПОРТЕ!!! На все американские политико-спортивные провокации, мы ПЛЕВАТЬ хотели! Владимир Путин ОЧЕНЬ многое сделал и продолжает делать для поступательного развития России и укрепления для нашего спорта. Мы его за это БЛАГОДАРИМ и выражаем ему всеобщую признательность всем его усилиям! Нет силы, которая смогла бы сломить Россию! Россия всегда! БЫЛА! ЕСТЬ и БУДЕТ! Единой! Могучей и Сильной державой!
17:24 16 февраля
genry2012
Медведев совсем запиарился с нашими призёрами! И Трегубову письмо и Спицмну и прочим! Чемпионов-то только Путин по положению имеет право поздравлять!
17:01 16 февраля
regiment
когда же золотишко то будет???
16:35 16 февраля
Алексей Д.
rusfed 2.0 Это не неожиданность. Воронина вместе с Шиховой весь сезон стабильно в призеры попадали --------- И сколько раз в этом сезоне 5 тыщ бегали, если Воронина даже стабильно в призах была)
16:28 16 февраля
genry2012
Браво, ОАР! Ещё бы реальное золото, не Бронзы Губерниева достойные золота)
16:28 16 февраля
rusfed 2.0
By the way: это у нас первая медаль в истории на этой дистанции
16:18 16 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Оп--па, завоёвываем медали, завоёвываем...... Губершлёп биатлонный минут по 30-40 практически с каждого канала поцтриотско--пафосную хрень орёт, а в медальном зачёте у ОАР НИ ОДНОЙ медали!!!! а у НЕДОПУЩЕННОЙ наш/раш медали откуда--то появляются... Наверно, губер со своей бывшей истеричкой ночами в орг.комитете подворовывает.... Надо срочно Баха предупредить!!!
16:10 16 февраля
rusfed 2.0
Камон, я считаю, такие спекуляции - в пользу бедных. Когда Сабликова била мировые рекорды, у тебя же никаких сомнений не возникало? ))
16:05 16 февраля
Czechplayer
rusfed 2.0 ——— согласен, но не на 6 секунд же? Это уж слишком сильный прогресс получается. Ладно, проехали. Не пойман, не вор.
16:02 16 февраля
oleg.bob
Неожиданно, сюрприз...
16:00 16 февраля
rusfed 2.0
ОК, я гонку не смотрел. Но прогресс на 5 километрах идет, конечно, не долями секунды, а секундами. Это же стайерская дистанция.
16:00 16 февраля
Czechplayer
rusfed 2.0 ——— а вот такой) Воронина сегодня бронзу завоевала с отрывом в 19 сотых)
15:57 16 февраля
rusfed 2.0
Какой счет может быть на сотые доли секунды на 5 километрах? )
15:54 16 февраля
parasonic
Алексей Д., хорошее замечание. Если ее рекордное и почти такое же время показано на высокогорном катке, то текущее достижение Натальи еще круче
15:54 16 февраля
Czechplayer
usuns + ded vsegda odet ——— мне тоже это кажется подозрительным, мягко говоря. Ну ладно улучшить свои рекорды на секунду, две, три (хотя три уже подозрительно), но когда 3 девушки (чемпионка на 3км и сегодня девушки, занявшие 1 и 4 места), улучшают свои рекорды на 4-6 секунд, что-то явно не то. Всему есть предел, в спорте все как правило постепенно развиваются, а здесь налицо аномальный скачок (в виде, где счёт идёт на сотые доли)
15:52 16 февраля
kauperwood37
Czechplayer то о чем ты- понятно, но пример неудачный...как раз в подтягивании могут очень сильно разнится результаты одного и того же человека, по крайней мере в один день подтянуться 8, а на след. 13 - запросто может быть
15:49 16 февраля
гоша фаркоп
Гоу Хоум не захлебнись в собственном дерьме
15:48 16 февраля
usuns
Czechplayer>>> просто в голландии коньки - это религия! и наверняка, на государственном уровне идет поддержка - материальная, а главное научная и фармокологическая!
15:43 16 февраля
Ded vsegda odet
Czechplayer им можно то что нельзя нашим. А в полном составе поехали бы. Первое место по медалям .
15:40 16 февраля
Pyatochok
Похоже, что первому ОАРовцу, который получит "золото", вполне хватит бронзы на памятник.
15:37 16 февраля
rusfed 2.0
Это не неожиданность. Воронина вместе с Шиховой весь сезон стабильно в призеры попадали
15:36 16 февраля
Czechplayer
Браво, Сабликова! Показала отличное время! Воронина тоже молодец, Сабликова немного помогла ей завоевать медаль.Но как же голландки показывают такие результаты, превышают на 4,5,6 секунд личные рекорды!? Это неправдоподобно. Я сегодня подтягиваюсь на перекладине 10 раз, не могу 11 подтянуться, а через неделю 18 раз подтягиваюсь - это примерно такое же невероятное сравнение. Сабликова выигрывала эту дистанцию 11 лет подряд (9 ЧМ и 2 ОИ), а тут проиграла 1.5 секунды девушке, которая улучшила личный рекорд на 6 (!!!!!!) секунд.
15:36 16 февраля
шило в филейных частях родченков
Ой... Молодчинка!..
15:35 16 февраля
Алексей Д.
parasonic--- То было в Солт-Лейке. Высота 1,5 тыс метров. Здесь совсем другие секунды должны быть
15:34 16 февраля
Bache Gabrielsen
Отлично. Золота пока нет, но по общему количеству медалей все не так уж и плохо - особенно. если учесть, в каком усеченном составе Россия выступает.
15:32 16 февраля
Manuel
Молодец!!! Очень приятная новость!!! Вдвойне приятная, потому что не ждали, честно говоря. Отлично, Наталья!!! Так держать!!! Респект!!! Еще одна медалька в копилку РОССИИ!!! А из какого она метала не суть важно. Спасибо за медаль, и поздравления с медалью!
15:31 16 февраля
parasonic
ну не совсем неожиданность, она ж не ноунейм. Смотрю в протокол - ее олимпийский результат всего на 82 сотых хуже ее личного рекорда и ее season's best. То есть практически повторила свое лучшее время. Но это же Олимпиада! Отличная работа. Поздравленья Наталье!
15:25 16 февраля
mallwen
Умница. Поздравления.
15:25 16 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Ураааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!! Очередная доза цветмета для родной страны!!!!!!!!! Богатеет наша родина... Шабашники -- гастарбелофлажники хоть какую--то пользу приносят ОАР!!!!
15:22 16 февраля