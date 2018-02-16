Конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу Олимпиады в Пхенчхане

Коньки. Женщины, 5000 м. Фото "СЭ"

Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 5 000 метров. Первой стала голландка Эсме Виссер, серебро – у чешки Мартины Сабликовой.

Коньки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

5 000 м

1. Эсме Виссер (Голландия) – 6.50,23

2. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.51,85

3. Наталья ВОРОНИНА (Россия) – 6.53,98

4. Аннук ван дер Вейден (Голландия) – 6.54,17

5. Ивана Блонден (Канада) – 6.59,38

6. Изабелла Уэйдеманн (Канада) – 6.59,88

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018