17:38 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Кьелд Нейс: "Скучаю ли я по Юскову? Нет. Без него был тоже хороший забег"

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Голландский конькобежец Кьелд Нейс отметил, что не скучает по трехкратному чемпиону мира из России Денису Юскову, который не был допущен до Олимпиады-2018.

Нейс сегодня выиграл свой первый титул олимпийского чемпиона на профильной для Юскова дистанции 1500 метров, где россиянину принадлежит также и рекорд мира. Нейс на тестовом чемпионате мира-2017 в Канныне завоевал титул на этой дистанции, Юсков стал вторым.

– В прошлом году у нас была очная борьба, и тогда был хороший забег. Сегодня без него был тоже хороший забег. Скучаю ли я по нему? Нет, – цитирует Нейса "Р-Спорт".

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
 Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180213/1132515516.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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d6y954bgyxri

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

00:15

Felix BARSA

Липовый чемпион, вот ЮСКОВ настоящий, лидер сезона и рекорд у него! Так что радуйся мальчик пока мужчин нет рядом...

21:05 13 февраля

ksuxa

а че плохо ему? кто был-не был забудут.. а ОН - олимп. чемпион! и плевать им на наши проблемы..раз уж нашим на себя плевать

20:24 13 февраля

WildCat-2k

Естестно, ссыт. ведь с сильными сражаться нужно!

19:53 13 февраля

muzsolini

Так конечно удобнее. Лыжникам без Устюгова вон тоже хорошо.

19:42 13 февраля

elvy

он,конечно, человек гнусный(((

18:15 13 февраля

мечта***

Конечно он не будет скучать)), ведь выигрывать у сильных это труд)))))))))) И вообще бороться с сильнейшими и выигрывать еще уметь надо.....

18:10 13 февраля

Brother Beyond

Молодец среди овец.

18:09 13 февраля

sadykoff

А что он должен был сделать? сняться с соревнований?

18:04 13 февраля

piter552

Лошара трусливый

18:02 13 февраля

lёbenicht

Трус

17:55 13 февраля

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