Кьелд Нейс: "Скучаю ли я по Юскову? Нет. Без него был тоже хороший забег"

Голландский конькобежец Кьелд Нейс отметил, что не скучает по трехкратному чемпиону мира из России Денису Юскову, который не был допущен до Олимпиады-2018.
Нейс сегодня выиграл свой первый титул олимпийского чемпиона на профильной для Юскова дистанции 1500 метров, где россиянину принадлежит также и рекорд мира. Нейс на тестовом чемпионате мира-2017 в Канныне завоевал титул на этой дистанции, Юсков стал вторым.
– В прошлом году у нас была очная борьба, и тогда был хороший забег. Сегодня без него был тоже хороший забег. Скучаю ли я по нему? Нет, – цитирует Нейса "Р-Спорт".
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180213/1132515516.html
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:15
Felix BARSA
Липовый чемпион, вот ЮСКОВ настоящий, лидер сезона и рекорд у него! Так что радуйся мальчик пока мужчин нет рядом...
21:05 13 февраля
ksuxa
а че плохо ему? кто был-не был забудут.. а ОН - олимп. чемпион! и плевать им на наши проблемы..раз уж нашим на себя плевать
20:24 13 февраля
WildCat-2k
Естестно, ссыт. ведь с сильными сражаться нужно!
19:53 13 февраля
muzsolini
Так конечно удобнее. Лыжникам без Устюгова вон тоже хорошо.
19:42 13 февраля
elvy
он,конечно, человек гнусный(((
18:15 13 февраля
мечта***
Конечно он не будет скучать)), ведь выигрывать у сильных это труд)))))))))) И вообще бороться с сильнейшими и выигрывать еще уметь надо.....
18:10 13 февраля
Brother Beyond
Молодец среди овец.
18:09 13 февраля
sadykoff
А что он должен был сделать? сняться с соревнований?
18:04 13 февраля
piter552
Лошара трусливый
18:02 13 февраля
lёbenicht
Трус
17:55 13 февраля