Кьелд Нейс: "Скучаю ли я по Юскову? Нет. Без него был тоже хороший забег"

Голландский конькобежец Кьелд Нейс отметил, что не скучает по трехкратному чемпиону мира из России Денису Юскову, который не был допущен до Олимпиады-2018.

Нейс сегодня выиграл свой первый титул олимпийского чемпиона на профильной для Юскова дистанции 1500 метров, где россиянину принадлежит также и рекорд мира. Нейс на тестовом чемпионате мира-2017 в Канныне завоевал титул на этой дистанции, Юсков стал вторым.

– В прошлом году у нас была очная борьба, и тогда был хороший забег. Сегодня без него был тоже хороший забег. Скучаю ли я по нему? Нет, – цитирует Нейса "Р-Спорт".

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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