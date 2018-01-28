Главный тренер сборной России Полтавец не получил приглашения на Олимпиаду-2018

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что главный тренер национальной команды Константин Полтавец не получил от Международного олимпийского комитета приглашение на Игры-2018. Специалист работал с командой на Олимпиаде-2014, а по ее итогам за нарушение антидопинговых правил были пожизненно отстранены Иван Скобрев, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и Артем Кузнецов.

– Полтавец не получил приглашение на Игры-2018, – цитирует ТАСС Кравцова. – Это устная информация из ОКР. На Играх будут работать Сергей Клевченя и Роман Данилов.