Экс-тренер сборной России Маркетто поедет на Олимпиаду

Бывший тренер сборной России Маурицио Маркетто отправится в Пхенчхан на Олимпийские игры-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В настоящее время специалист, возглавляющий итальянскую команду, находится на предолимпийском сборе в Японии.

Напомним, Маркетто входил в штаб российской сборной на Олимпиаде-2014 в Сочи, что могло стать основанием для его отстранения.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Константин Полтавец не получил приглашения на Игры в Корее. Работать с российской командой будут Сергей Клевченя и Роман Данилов.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.