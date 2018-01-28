Экс-тренер сборной России Маркетто поедет на Олимпиаду

Бывший тренер сборной России Маурицио Маркетто отправится в Пхенчхан на Олимпийские игры-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В настоящее время специалист, возглавляющий итальянскую команду, находится на предолимпийском сборе в Японии.
Напомним, Маркетто входил в штаб российской сборной на Олимпиаде-2014 в Сочи, что могло стать основанием для его отстранения.
Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Константин Полтавец не получил приглашения на Игры в Корее. Работать с российской командой будут Сергей Клевченя и Роман Данилов.
Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180128/1131722136.html
usuns
и даже сейчас либерасты скажут, что все по-честному? всех наших тренеров не пустили, а пихлера и маркетто пустили! как же так? они ведь тренировали задопингованных спортсменов наравне с русскими тренерами! и сейчас вы скажете что нет никакой дискриминации по гражданству?
19:13