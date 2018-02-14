Ангелина Голикова: "Боролась, несмотря на тяжелые ощущения в ногах"

Российская конькобежка Ангелина Голикова считает, что выполнила задачу–минимум на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Пхенчхане. Голикова заняла 22-е место в олимпийском забеге на 1000 м, показав время 1 минута 16,85 секунды.

– Очень довольна, что оказалась здесь, смогла побороться, попытать свое счастье, – цитирует ТАСС Голикову. – Разгон и первый круг были достаточно приличными, но меня не хватило на вторую часть дистанции. Но я боролась, несмотря на тяжелые ощущения в ногах. Жаль, что все так случилось, но ничего не поделаешь, что есть, то есть.

Во время соревнований я четко настроена на дистанцию, и ни на что не отвлекаюсь. Предполагала, что все будут поддерживать мою канадскую соперницу по ходу забега, но мне было безразлично. В принципе, я выполнила свою задачу-минимум.

Главное на Олимпиаде-2018 // ​Медальный зачет Олимпиады-2018 //

Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь