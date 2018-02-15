Роман Дырин: "Жизни Олюнина ничего не угрожает, он в сознании"

Тренер сборной России по сноуборду Роман Дырин рассказал о характере травмы Николая Олюнина, который сломал ногу при падении. В то же время специалист добавил, что спортсмен в сознании, передает из Пхенчхана спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.
– Не думаю, что можно давать какие-то прогнозы, но жизни его ничего не угрожает.
– Он в сознании?
– Да, конечно.
– Что с позвоночником?
– С ним все нормальное. Ходить не может – у него сломана нога.
– Говорили с ним после падения?
– Ну как? Человек в шоке, что он сейчас может сказать?
– У него были проблемы с коленом?
– Были не с коленом.
– Перелом какой части ноги у него?
– Нижней.