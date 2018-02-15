Роман Дырин: "Жизни Олюнина ничего не угрожает, он в сознании"

Тренер сборной России по сноуборду Роман Дырин рассказал о характере травмы Николая Олюнина, который сломал ногу при падении. В то же время специалист добавил, что спортсмен в сознании, передает из Пхенчхана спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Не думаю, что можно давать какие-то прогнозы, но жизни его ничего не угрожает.

– Он в сознании?

– Да, конечно.

– Что с позвоночником?

– С ним все нормальное. Ходить не может – у него сломана нога.

– Говорили с ним после падения?

– Ну как? Человек в шоке, что он сейчас может сказать?

– У него были проблемы с коленом?

– Были не с коленом.

– Перелом какой части ноги у него?

– Нижней.

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