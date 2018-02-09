Ормерод не примет участия в Играх-2018 из-за травмы

Британская сноубордистка Кэти Ормерод, которая сломала запястье и пятку во время тренировок на Олимпийски играх-2018, отказалась от участия в соревнованиях. 20-летняя британка перенесла экстренную операцию.

- Мы очень сожалеем по поводу Кэти и ее партнерах по команде, которые потеряли уважаемого члена своей сплоченной команды, - отметил руководитель британской команды Майк Хэй. - Она является сноубордистом мирового класса, поэтому мы очень разочарованы. Желаем Ормерод скорейшего выздоровления.

Британская сноубордистка сломала запястье на тренировке в Пхенчхане