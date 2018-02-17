04:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Олюнин показал ногу после операции. Фото (18+)

Нога Николая ОЛЮНИНА после операции.
Нога Николая ОЛЮНИНА после операции.
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Российский сноубордист Николай Олюнин опубликовал фотографию ноги после операции, которую перенес в Корее. Россиянин во время соревнований на Олимпиаде-2018 получил перелом голени.

"Всем спасибо за поддержку. Вас бесконечное количество, благодаря вам я пытаюсь подниматься снова и снова. Любите своих родных, ведь только они в трудную минуту всегда рядом. Сломал кость в 3 местах и мениск", - написал Олюнин в одной из социальных сетей.

Напомним, в четверг на Олимпиаде проходили соревнования в сноуборд-кроссе. Олюнин упал в полуфинальном заезде и получил перелом.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (2)
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armi

Выздоравливай скорее и в бой!!!!!!!!

11:36

Solace.

Желаю скорейшего выздоровления.

04:48

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