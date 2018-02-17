Олюнин показал ногу после операции. Фото (18+)

Российский сноубордист Николай Олюнин опубликовал фотографию ноги после операции, которую перенес в Корее. Россиянин во время соревнований на Олимпиаде-2018 получил перелом голени.

"Всем спасибо за поддержку. Вас бесконечное количество, благодаря вам я пытаюсь подниматься снова и снова. Любите своих родных, ведь только они в трудную минуту всегда рядом. Сломал кость в 3 местах и мениск", - написал Олюнин в одной из социальных сетей.

Напомним, в четверг на Олимпиаде проходили соревнования в сноуборд-кроссе. Олюнин упал в полуфинальном заезде и получил перелом.