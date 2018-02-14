Николай Олюнин: "Прошу принять мой результат на Олимпиаде таким, какой получится"

Российский сноубордист Николай Олюнин отметил, что у него психологическое преимущество перед соперниками по олимпийскому турниру. Серебряный призер Олимпиады в Сочи по борд-кроссу приехал в Пхенчхан с семьей.

- Дисциплина у нас непредсказуемая. И атмосфера на Олимпиаде вообще другая. Это не Кубок мира и даже не чемпионат мира, - цитирует "Р-Спорт" Олюнина. - Здесь все по-другому. У кого-то начинают играть нервишки на Олимпиаде, у кого-то – нет. Вот я чувствую себя отменно, просто превосходно. Ко мне в Пхенчхан прилетела моя семья, будут поддерживать меня здесь. Морально я буду выглядеть лучше, чем остальные.

- После олимпийской медали вы по-прежнему голодны до побед?

- Очень тяжело после Сочи выступать на следующей Олимпиаде, потому что все чего-то ждут от тебя. Прошу всех принять мой результат 15 февраля таким, какой он получится. Сразу говорю, что я приехал на Олимпиаду, конечно, побеждать. Но бывает все, спорт - это спорт.

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