Екатерина Тудегешева: "Формат с двумя заездами был бы более справедливым, но себя не оправдываю"

Российская сноубордискта Екатерина Тудегешева отметила, что ей нужно было лучше выступать в квалификации, чтобы попасть на красную трассу. Напомним, Тудегешева уступила немке Селине Йорг в 1/8 финала соревнований по параллельному гигантскому слалому на Олимпиаде-2018.

– Красная трасса быстрее, это очевидно, – сказала Тудегешева. – Формат с двумя заездами был бы более справедливым. Но я себя не оправдываю – нужно было лучше выступать в квалификации и попадать на красную трассу.

Продолжу ли я выступать? Пока не знаю. Этот сезон точно докатаю, хочу побороться за Глобус в зачете слалома. В дальше будет видно. (Владимир ИВАНОВ)

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